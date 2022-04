Lexogen GmbH

Lexogen stellt CORALL RNA-Seq V2 vor - ein schnelles und flexibles RNA-Seq Library Prep Kit.

Die besten Sequenzierungsergebnisse für alle Probentypen und -qualitäten

Lexogen, ein Unternehmen für Transkriptomik- und Next-Generation-Sequenzierung, hat heute die Veröffentlichung des neuen CORALL RNA-Seq V2 Prep Kit für die Gesamt-Transkriptom-Analyse-Bibliothek bekannt gegeben.

Die Gesamt-Transkriptom-Analyse mit RNA-Sequenzierung (RNA-Seq) steht an der Spitze der NGS-Fähigkeiten und ermöglicht die Bestimmung von RNA-Molekülen in einer Probe zum Zeitpunkt der Probenahme. Das Transkriptom ist ein hochdynamisches zelluläres Merkmal und das RNA-Seq-Kit eröffnet eine Welt voller Entdeckungspotenzial. Zu den häufigsten Anwendungen der RNA-Seq gehören Genexpressionsstudien, zum Beispiel transkriptionelle Veränderungen als Reaktion auf eine medikamentöse Behandlung oder während verschiedener Entwicklungsstadien, sowie Studien zum alternativen Spleißen und die Analyse von Transkript-Isoformen in verschiedenen Geweben oder im gesunden Körper und bei Krankheiten.

Das CORALL RNA-Seq V2 baut auf den zuvor eingeführten proprietären Verdrängungs-/Stopp- und Ligationstechnologien auf. Es ist ein schnelles und flexibles Kit für die Gesamt-Transkriptom-Sequenzierung mit einem breiten Eingabebereich und außergewöhnlicher Leistung auch bei geringer Eingabe (bis zu 1 ng Gesamt-RNA) und kompromittierten Proben. Im Gegensatz zu herkömmlichen WTS-RNA-Seq benötigt die CORALL-Bibliotheksvorbereitung nur sechs Schritte und kann in 4,5 Stunden abgeschlossen werden. CORALL benötigt keine RNA-Fragmentierung und eignet sich somit perfekt für die Verarbeitung von stark degradiertem RNA- oder FFPE-Material.

Das CORALL RNA-Seq V2 fügt der gängigen Technologie mehrere Verbesserungen hinzu, verbessert die Leistung und Robustheit des Kits und bietet die Möglichkeit, die Bibliotheksgröße ohne RNA-Fragmentierung anzupassen! Diese neue Funktion macht das CORALL RNA-Seq V2 ideal für anspruchsvolle RNA-Seq-Anwendungen, wie z. B. Isoform-Erkennung, (Re-)Annotation von Transkripten oder die Untersuchung von Fusionstranskripten. Das Kit ist entweder allein, als mRNA-Seq-Bundle inklusive Poly(A)-Selektion und als Total RNA-Seq-Bundle inklusive RiboCop rRNA-Depletion für höchste Leistungsqualität erhältlich.

„Mit dem Vorbereitungskit der CORALL RNA-Seq Library von Lexogen können wir unsere Forscher sehr gut unterstützen", so Dr. Pamela Nicholson, Managerin der Plattform für Next-Generation-Sequenzierung an der Universität Bern in der Schweiz. „Wir finden das Protokoll unkompliziert und können sehr konsistente Bibliotheken generieren, die sich perfekt für Standard-RNA-Seq-Projekte eignen. Mit dem CORALL RNA-Seq V2 haben wir jetzt die Möglichkeit, Bibliotheken mit längeren Insertgrößen zu generieren [...]. Das ist sehr nützlich, zum Beispiel für die RNA-Seq für Nicht-Modell-Organismen, für eine verbesserte Kartierung für anspruchsvolle Projekte sowie für Projekte zur Charakterisierung von Isoformen."

Informationen zu Lexogen

Lexogen wurde 2007 gegründet und ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Transkriptomik, Next-Generation-Sequenzierung und RNA-Analyse. Das Lexogen-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden innovative, hochwertige RNA-Analyselösungen und Unterstützung anzubieten, um die Gesundheit und das Wohlbefinden unseres Planeten und seiner Bewohner zu verbessern. Lexogen ist führend in der 3'-RNA-Sequenzierung, einer Technologie, die sich mit ihrer Effizienz, Robustheit und Empfindlichkeit bewährt hat. Das Portfolio von Lexogen umfasst innovative Kits für echte Einzelzell- sowie RNA-Sequenzierung mit der gesamten Menge der RNA, RNA-Aufreinigung und ribosomale RNA-Aufreinigung, Spike-in-RNA-Variantenkontrollen und metabolische RNA-Markierung. Lexogen bietet auch erstklassige, vollständig integrierte RNA-Analysedienste vom experimentellen Design bis zur analytischen Berichterstattung.

Lexogen ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Wien und einer Tochtergesellschaft im US-Bundesstaat New Hampshire.

Weitere Informationen finden Sie auf www.lexogen.com und folgen Sie uns unter @lexogen.

