Locus wird als repräsentativer Anbieter im Gartner® Market Guide 2021 für Fahrzeug-Routing und Scheduling und Last-Mile-Technologien aufgeführt

Locus, eine globale B2B SaaS-Logistikplanungs- und Versandoptimierungsplattform für Unternehmen im Bereich Last-Mile-Delivery, gab seine Anerkennung als repräsentativer Anbieter im Gartner® Market Guide 2021 für Vehicle Routing and Scheduling (VRS) und Last-Mile-Technologien bekannt. Gartner liefert umsetzbare, objektive Erkenntnisse für Führungskräfte und ihre Teams.

„Traditionell konzentrierte sich das Routing hauptsächlich auf Flotten, die Unternehmen beliefern (erste, mittlere und letzte Meile). Neuere Lösungen konzentrieren sich jedoch mehr auf die letzte Meile zum Verbraucher und folgen damit der Zunahme des E-Commerce und neuen Kundenanforderungen. Der Markt für Fahrzeugrouting und -planung sowie Anwendungen für die letzte Meile wächst weiter, da die Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, den Fuhrparkbetrieb zu optimieren", so Gartner in dem Bericht.

„Wir glauben, dass unsere Aufnahme als repräsentativer Anbieter in den Gartner Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling and Last-Mile Technologies unsere Mission, die globale Logistik der letzten Meile zu revolutionieren, bestätigt. Mit unserer intelligenten, durchgängig automatisierten Versandmanagement-Plattform, die nachhaltig effizient, agil und intuitiv auf die Bedürfnisse der Endbenutzer abgestimmt ist, ermöglichen wir es Unternehmen, sich auf die Menschen zu konzentrieren, die ihnen am wichtigsten sind - ihre Kunden", sagte Nishith Rastogi, CEO und Gründer von Locus.

Locus nutzt maschinelles Lernen und firmeneigene Algorithmen, um Lösungen wie Routenoptimierung, Echtzeit-Tracking, Einblicke und Analysen, Fahrzeugzuweisung und Flottenauslastung anzubieten.

1 Gartner, "Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling and Last-Mile Technologies, " Oscar Sanchez Duran, Bart De Muynck, Carly West, 13 Dezember 2021.

Haftungsausschluss von Gartner:

Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Locus

Locus ist eine Deep-Tech-Plattform, die menschliche Entscheidungen in der Lieferkette automatisiert und so für Effizienz, Transparenz und Konsistenz in der Logistik sorgt. Die Lösungen von Locus umfassen Funktionen für das End-to-End-Management des Auftragslebenszyklus, die Versandplanung und -ausführung, das Leistungs- und Kapazitätsmanagement von Fahrern sowie die Kundenbetreuung.

