"Verbraucher erwarten von uns, den Herstellern, viel mehr Transparenz als früher"

Pierre Fabre launcht den Green Impact Index

Mit dem neuen Green Impact Index hat Pierre Fabre, zweitgrößter Dermo-Kosmetikhersteller der Welt und hierzulande vor allem für die erfolgreichen Apothekenmarken Eau Thermale Avène, DUCRAY und A-DERMA bekannt, als erstes Unternehmen in Deutschland ein transparentes Instrument zur Erfassung, Bewertung und Optimierung der öko-sozialen Nachhaltigkeit von Kosmetika und Gesundheitsprodukten eingeführt.

"Transparenz ist die Voraussetzung, dass sich jeder Verbraucher seine eigene Meinung bilden kann", so Pierre Fabre CEO Eric Ducournau. Hierfür wurde die Konzerneinheit Green Mission ins Leben gerufen. Sie bündelt alle Nachhaltigkeits-Aktivitäten des Unternehmens und führte in diesem Jahr den ersten öko-sozialen Bewertungsscore Green Impact Index ein. Das Instrument informiert durch einen einfachen Buchstaben - A, B, C oder D - über die öko-sozialen Produktionsbedingungen und -auswirkungen der Pierre Fabre Produkte. A und B bedeutet: Das Produkt ist so gestaltet, dass es eine ausreichende Anzahl von öko-sozialen Leistungskriterien in Übereinstimmung mit international anerkannten Benchmarks erfüllt. Bis 2023 soll die Hälfte des Produktportfolios mit A/B kategorisiert sein.

Das Bewertungssystem wurde in Zusammenarbeit mit dem französischen Zertifizierungsinstitut AFNOR entwickelt, dessen Ableger GUTcert in Deutschland sehr renommiert ist, und kann für alle Kosmetika und Gesundheitsprodukte angewendet werden. Nur eine einzige Bedingung nennt der CEO: "Pierre Fabre wurde von Ecocert gemäß dem ISO 26000 Standard zertifiziert und hat in Bezug auf Nachhaltigkeit das Prädikat "Hervorragend" erhalten. Wir wollen, dass Unternehmen, die unsere Methode übernehmen, auf demselben Niveau sind wie wir."

Der Umwelt zuliebe: Vorerst keine Anpassung der Verpackungen

Bereits mehr als 600 Produkte von Pierre Fabre wurden bisher bewertet. Wer im Handel Ausschau nach dem Logo des neuen Green Impact Index hält, wird jedoch vorerst nicht fündig werden, "denn die Bewertung ändert sich ständig. Es ist unsere Verpflichtung gegenüber den Verbrauchern, unsere Produkte zu optimieren, um beim nächsten Audit eine bessere Bewertung zu erzielen und schließlich ein A zu bekommen."

Alle aktuellen Produktinformationen auf der Pierre Fabre Website.

Weitere Informationen zum öko-sozialen Engagement von Pierre Fabre finden Sie ebenfalls hier.

Das vollständige Interview mit Pierre Fabre CEO Eric Ducournau gibt es bei YouTube.

