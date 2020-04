Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH

Gemeinsam gegen Covid-19: DUCRAY produziert und spendet Hygiene-Gel zur Handdesinfektion

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Im Angesicht der weltweiten Covid-19-Pandemie engagiert sich auch die französische Apotheken-Kosmetikmarke DUCRAY aus dem Hause Pierre Fabre für die Einhaltung unverzichtbarer hygienischer Standards.

Infolge der weltweiten Knappheit von Hygiene-Mitteln zur Handdesinfektion stellen seit Mitte März die Mitarbeiter im südwestfranzösischen Soual und in Areal im Bundesstaat Rio de Janeiro ein voll hydroalkoholisches Hygiene-Gel her. Damit reagiert DUCRAY auf den weltweiten Notstand im Bereich der öffentlichen Gesundheit und unterstützt mit seinem Hygiene-Produkt Krankenhäuser, Apotheker und Apothekenpersonal, die im Kampf gegen das Virus an vorderster Front stehen. Neben Frankreich und Brasilien gehen die produzierten Hygiene-Gele zur Desinfektion auch nach Spanien, Italien und Deutschland. In Deutschland wird ein Teil der hergestellten Produkte in Apotheken zum Verkauf bereitstehen, der andere Teil wird an Krankenhäuser gespendet.

Das Hygiene-Gel von DUCRAY soll Anfang Mai geliefert werden und hat einen UVP* von 4,90 EUR (100 ml) bzw. 9,99 EUR (400 ml). Darüber hinaus spendet die Pierre Fabre Gruppe weitere Zehntausende Hygiene-Produkte aus dem bestehenden Sortiment an Kliniken und Hautpraxen.

*unverbindliche Preisempfehlung

Pressekontakt:

we love pr GmbH

Ungererstr. 129

80805 München



Andrea Hielscher

e: andrea.hielscher@welovepr.de

t: 089-9616020-15



Antonia Palazzo

e: antonia.palazzo@welovepr.de

t: 089-9616020-12



Laura Herz

e: laura.herz@welovepr.de

t: 089-9616020-21

Original-Content von: Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH, übermittelt durch news aktuell