QBiotics kommerzialisiert mit Markteinführung von STELFONTA® erstes pharmazeutisches Tigilanol Tiglat-Produkt

Mit der Einführung von STELFONTA® auf dem europäischen Markt hat das australische Life-Science-Unternehmen QBiotics Group Limited (QBiotics) im Rahmen des Virbac Oncology Summit Webinar Event (24. April 2020) sein erstes Produkt mit seinem Hauptwirkstoff Tigilanol Tiglat kommerzialisiert.

STELFONTA® (Tigilanol Tiglat) ist jetzt als erste pharmazeutische Behandlung für nicht-metastasierte Mastzelltumoren (MCT) beliebigen Grades beim Hund erhältlich.[1] MCT sind beim Hund die am zweithäufigsten diagnostizierten Krebserkrankungen und die häufigsten Krebserkrankungen der Haut; bis zu 21 % der Hautkrebsfälle des Hundes entfallen auf MCT.[2]

Partner von QBiotics für die Vermarktung und Distribution von STELFONTA® in den USA und Europa ist das veterinärpharmazeutische Unternehmen Virbac. An der exklusiven Online-Veranstaltung Oncology Summit nahmen über 300 Veterinäronkologen und globale Meinungsführer teil. Ein Expertengremium gab eine Präsentation zur Anwendung von Tigilanol Tiglat als innovativer und einzigartiger Ansatz für die MCT-Behandlung.

Dr. Pamela Jones, Veterinäronkologin bei QBiotics, erklärte: "Tigilanol Tiglat ist ein neuartiger Ansatz zur Behandlung von Krebserkrankungen und wird direkt in die Tumormasse injiziert. Das Arzneimittel wirkt primär über die Aktivierung spezifischer Proteinkinase C (PKC), indem es eine lokale Stimulation des Immunsystems bewirkt. Dies führt zur Zerstörung der Tumormasse und der Blutversorgung des Tumors, normalerweise innerhalb von 7 Tagen. Die behandelte Stelle heilt dann rasch bei minimaler Narbenbildung.[3]"

"Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass STELFONTA® bald im Handel erhältlich sein wird. Das Produkt wird in Europa von unserem Partner Virbac vertrieben. Dieser wichtige Meilenstein bedeutet einen reproduzierbaren Einkommensfluss für QBiotics und validiert die Fähigkeit des Unternehmens, ein Arzneimittel, das einen signifikanten medizinischen Bedarf deckt, zu entwickeln, zur Zulassung zu bringen und zu kommerzialisieren", sagte CEO und Managing Director von QBiotics, Dr. Victoria Gordon.

"Es war eine spannende Zeit für das Unternehmen: Wir haben dieses Jahr sowohl die Zulassung von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) als auch vom Veterinary Medicines Directorate (VMD) für STELFONTA® erhalten. Die behördliche Zulassung hat unsere zweite große Auszahlung ausgelöst und die erste Auslieferung unseres Produkts an Virbac zum Vertrieb bei Veterinärkliniken in ganz Europa hat die Generierung von Umsatz initiiert," so Dr. Gordon.

QBiotics rechnet ab Mai 2020 mit den ersten Einführungen in Veterinärkliniken in Europa. Die Details und die zeitliche Umsetzung wird sich dabei nach den länderspezifischen COVID-19-Regeln richten. STELFONTA® wird vorbehaltlich der Zulassung auch in den USA und Australien eingeführt.

"Die Anträge werden derzeit von der US Food & Drug Administration - Center for Veterinary Medicines (FDA-CVM) und der Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA) geprüft. Unser Ziel ist, dass Tigilanol Tiglat weltweit niedergelassenen und Fachveterinärmedizinern für die Behandlung von MCT bei Hunden zur Verfügung steht," fügte Dr. Gordon hinzu.

INFORMATIONEN ZU QBIOTICS

QBiotics ist eine nicht börsennotierte australische Life-Science-Aktiengesellschaft, die neuartige Krebstherapien und Wundheilungsprodukte für den Human- und Veterinärmarkt entdeckt, entwickelt und vermarktet.

Das Hauptprodukt des Unternehmens, Tigilanol Tiglat, ist ein Krebsmedikament, das auf eine Reihe von soliden Tumoren bei mehreren Spezies abzielt.

Das Geschäftsmodell von QBiotics besteht darin, Produkte zu entwickeln, die sowohl im Human- als auch im Veterinärbereich Anwendung finden. Der Erfolg in den Veterinärprogrammen hat die Technologie von QBiotics validiert und die Risiken der Weiterentwicklung des Wirkstoffs zur Anwendung im Humanbereich verringert und gleichzeitig frühe, unverwässerte Umsätze generiert.

