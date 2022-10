Changhong

Changhong stellt auf der 132. Kanton-Messe mehrere neue Haushaltsgeräte vor

Auf der 132. Import- und Exportwarenmesse Chinas (Kanton-Messe), die online stattfindet und am 15. Oktober 2022 beginnt, wird Changhong, einer der größten Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten in China, eine vollständige Produktpalette präsentieren. Dazu gehören umweltfreundliche 5G-Haushaltsgeräte, Mini-LED-Fernseher, Klimaanlagen des Modells Eva sowie Kühlschränke und Waschmaschinen der Marke Space Pro. Mit seinem technologischen Know-how in den Bereichen Internet der Dinge (internet of things, IoT), künstliche Intelligenz (KI), Big Data und 5G wird das Unternehmen den Nutzern ein umfangreiches Produktsortiment von innovativen und hochentwickelten intelligenten Haushaltsgeräten präsentieren.

Changhong wird seine Online-Plattform auf der 132. Kanton-Messe in vollem Umfang nutzen, um neue Produkte einzuführen. Zudem wird ein VR-Präsentationsraum, ein virtueller Pavillon und eine Einrichtung für Online-Live-Streaming angeboten. Auf dem Online-Stand des Haushaltsgeräteherstellers werden rund um die Uhr Produkte präsentiert. Gleichzeitig werden Dienstleistungen wie Abgleich von Angebot und Nachfrage, Online-Geschäftsverhandlungen und ein verbessertes Einkaufserlebnis angeboten. (Besuchen Sie den Präsentationsraum von Changhong auf: https://www.cantonfair.org.cn/en-US/shops/451692550933632?keyword=&fbclid=IwAR1SwCZbN8tcDUIfA9D1RnzF_TnyrKVQQW_QtDlkd3EUGV-vHbc-mj3HW3c#/)

Changhong stellt mehrere neue Produkte online vor

Einer der Höhepunkte der Präsentation ist der neueste Mini-LED-Smart-Fernseher von Changhong, der mit einem ultradünnen Mini-Kristall-Backpanel und der neuesten Quantenpunkt-Anzeigetechnologie ausgestattet ist. So kann hervorragende HDR-Bildqualität, ein breiter Farbraum von mehr als 95 % und eine hervorragende Farbgenauigkeit geschaffen werden, um ein naturgetreues Fernseherlebnis zu ermöglichen.

Mit dem neuesten Betriebssystem Android 11 und einer Aktualisierungsrate von 120 Hz sowie Bewegungsausgleich (MEMC) behebt das Fernsehgerät mit 98-Zoll-Bildschirm effektiv das Flackern und Verschwimmen, das bei sehr schnellen bewegten Bildern auftritt. Es ist das erste TV-Modell des Unternehmens für den internationalen Markt.

Das Modell Eva von Changhong, die weltweit erste Klimaanlage, die mehrere Sprachen sowie Offline-Sprachsteuerung unterstützt, verspricht ein besseres interaktives Erlebnis. Acht Sprachen sowie Sprachaktivierung auch an Orten ohne Internetzugang werden unterstützt.

Zu den beeindruckenden Produkten von Changhong gehören außerdem Kühlschränke und Waschmaschinen der Marke Space Pro, die dank der weltweit führenden ultraflachen Technologie flacher und kleiner als vergleichbare Produkte auf dem Markt sind. Mit einer komplett verbesserten Frischhaltetechnik bieten die Kühlschrankgeräte von Space Pro durch effektive Verlängerung der Haltbarkeit eine bessere Kühlleistung für Lebensmittel.

Anstrengungen zur Erweiterung der Vertriebskanäle haben für Changhong zu einem stetigen Wachstum des internationalen Geschäfts geführt

Trotz des Drucks und der Herausforderungen, die im Jahr 2022 im internationalen Handel zu bewältigen sind, hat Changhong seine Vertriebskanäle ausgebaut und gleichzeitig seine Kompetenzen in Bezug auf Produkte und Technologien sowie seine Fähigkeiten im Bereich der intelligenten Fertigung weiter gestärkt. Das Unternehmen konnte so ein stetiges Wachstum in drei großen Produktlinien erzielen – Fernsehgeräte, Klimaanlagen sowie Kühlschränke und Waschmaschinen – und dabei auch seine Rentabilität steigern. Insbesondere die Umsatzerlöse des Unternehmens von Klimaanlagen sind seit Ende September um fast 40 % gestiegen.

Darüber hinaus hat Changhong den Ausbau von Vertriebskanälen außerhalb seines Heimatmarktes in China beschleunigt, indem es seine Präsenz im globalen E-Commerce-Markt weiter ausgebaut hat. Seine hochwertige Marke für intelligente Haushaltsgeräte CHiQ ist stark gewachsen und ist mittlerweile in mehr als 30 Ländern weltweit erhältlich. Die Marke hat außerdem ihre Wettbewerbsfähigkeit gesteigert.

In den letzten Jahren hat Changhong seine Geschäftsstrategie weiter optimiert und gleichzeitig die intelligente Herstellung und Modernisierung sowie die Marktexpansion weiter vorangetrieben. Das Unternehmen hat außerdem sein technologisches Innovationssystem entlang der Wertschöpfungsketten über mehrere Sektoren hinweg aufgebaut und konsolidiert, einschließlich Kühlschrankkompressoren, Big-Data-Speicherung und IoT-Module. Mit einem globalen Ansatz für Produktentwicklung, Fertigung und Geschäftsmanagement ist Changhong zu einer globalen Marke mit internationaler Präsenz geworden.

