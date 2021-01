The Future Investment Initiative (FII) Institute

FII Institute bestätigt 140 plus Hauptredner für zweitägige FII-Konferenz

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

- Mehr als 60 internationale Redner werden persönlich an der Konferenz in Riad teilnehmen, weitere 80 werden sich virtuell aus der ganzen Welt anschließen, auch aus den FII-Hubs

- Zu den führenden Investoren und leitenden Angestellten gehören Seine Exzellenz Yasir Al-Rumayyan, Gouverneur des Public Investment Fund von Saudi-Arabien und Chairman des FII Institute, Mukesh Ambani, Chairman von Reliance, David Solomon, Chairman & CEO von Goldman Sachs, Thomas Gottstein, CEO der Credit Suisse Group, James Gorman, Chairman & CEO von Morgan Stanley, Masayoshi Son, Chairman & CEO der Softbank Group, und Jean Lemierre, Chairman of the Board of Directors, BNP Paribas.

Das Future Investment Initiative Institute wird nächste Woche mehr als 140 prominente Redner bei der vierten Ausgabe der FII anführen, einer Konferenz, die Tech-Pioniere, Investoren und politische Entscheidungsträger zusammenbringt, um die globale Wirtschaft inmitten der COVID-19-Pandemie neu zu überdenken.

Beantragen Sie eine Einladung, um von den 60 prominenten Rednern zu hören, die persönlich in Riad anwesend sein werden, und 80, die virtuell während der zweitägigen Investitionskonferenz vom 27. bis 28. Januar teilnehmen werden. Die Redner werden auf der Investitionskonferenz von den Hubs in New York, Paris, Peking und Mumbai aus sprechen.

Um das Thema "Die Neo-Renaissance" anzusprechen, wird S.E. Yasir Al-Rumayyan, der Gouverneur von Saudi-Arabiens Public Investment Fund und Vorsitzender des FII Instituts, die 4. Ausgabe der FII unter der Leitung des FII Instituts offiziell eröffnen. Seine Exzellenz Al-Rumayyan wird zusammen mit David Solomon, Chairman & CEO von The Goldman Sachs Group, Thomas Gottstein, CEO der Credit Suisse Group, Ray Dalio, Co-Chairman & CIO von Bridgewater Associates, und Marco Alvarez, CEO von Snam, Überlegungen diskutieren, wie die globale Investmentgemeinschaft den wirtschaftlichen Abschwung nutzen kann, um eine stärkere, nachhaltigere Zukunft aufzubauen.

Seine Königliche Hoheit Prinz Abdulaziz bin Salman, saudischer Energieminister, Mukesh Ambani, Chairman von Reliance Industries, Patrick Pouyanné, Chairman & CEO von Total, S.E. Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie sowie der Sonderbeauftragte und Konzernchef der Abu Dhabi National Oil Company werden Strategien zur Steuerung von Investitionen in den Energiesektor diskutieren. Lord Gerry Grimstone, britischer Handelsminister, Eric Cantor, stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer, Moelis & Co., S.E. Sultan Ahmed Bin Sulayem, Group Chairman & CEO von DP World, S.E. Khalid Al-Falih, Minister für Investitionen der KSA, und S.E. Dr. Rania Al-Mashat, Ministerium für Internationale Zusammenarbeit Ägyptens, werden Maßnahmen zur Stärkung von Investitions- und Handelspartnerschaften prüfen, um eine neue Reihe geopolitischer Realitäten widerzuspiegeln.

Weitere Teilnehmer sind I.K.H. Prinzessin Reema bint Bandar bin Sultan Al Saud, die saudische Botschafterin in den U.S.A., Dr. Kai Fu Lee, Mitbegründer, Vorsitzender & CEO von Sinovation Ventures, Thomas Barrack, Executive Chairman von Colony Capital, Jean Bernard Lévy, CEO von EDF, Jean Todt, Präsident der Fédération Internationale de l'Automobile, Anand Mahindra, Chairman der Mahindra Group, Josh Giegel, Mitbegründer und CTO von Hyperloop one, Anthony Scaramucci, Gründer und Managing Partner von SkyBridge Capital, und David Rubenstein, Mitbegründer und Co-Executive Chairman von The Carlyle Group.

Das FII Institut hat nachhaltige Investitionen, globales Wirtschaftswachstum und die Zukunft des Gesundheitswesens, der Digitalisierung, der Bildung und der Kultur als Schwerpunktthemen identifiziert. Die Redner werden diese drängenden Fragen ansprechen, aber auch die Wiederbelebung von KMUs, wie Investitionen in die Kultur diese zu einem Wachstumsmotor machen können und die Bemühungen, lang bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu beseitigen.

Das Institut wurde in Riad gegründet, um globale Führungspersönlichkeiten, Tech-Pioniere, Experten und politische Entscheidungsträger zusammenzubringen, um konkrete Ideen zu ermöglichen, die die drängendsten gesellschaftlichen Probleme von heute lösen können. Gleichzeitig sollen langfristige Plattformen geschaffen werden, um die Zukunft nachhaltig umzugestalten und einen positiven Einfluss auf die Menschheit zu haben.

Informationen zu der 4. Ausgabe der FII

Das Hauptprogramm wird per Livestream aus Riad übertragen. Die Redner werden gefilmt und in allen FII-Satellitenstädten sowie auf Live-Streaming-Plattformen übertragen.

An allen Veranstaltungsorten wird es Keynotes, Plenarsitzungen und auch Breakout-Diskussionen geben.

Informationen zu dem Future Investment Initiative Institute

Das Future Investment Initiative Institute ist eine neue Generation globaler, gemeinnütziger Stiftungen, die sicherstellt, dass die besten Ideen der Welt ihren Weg finden, um sich zu materialisieren, zu skalieren und einen positiven, nachhaltigen Einfluss auf die Menschheit zu haben.

Mit der ehrgeizigen Vision, die klügsten Köpfe zu befähigen, eine bessere Zukunft für ALLE und mit ALLEN zu gestalten, bringt das FII Institute globale Führungskräfte und Experten zusammen, um gemeinsam konkrete Ideen zu kuratieren und zu ermöglichen, die die drängendsten gesellschaftlichen Probleme von heute lösen und gleichzeitig langfristige Plattformen schaffen können, um die Zukunft der Menschheit neu zu gestalten.

