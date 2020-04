Audiens

Audiens stärkt seine innovative Kundendatenplattform mit einer strategischen Investition des Tech-Giganten NHN in Höhe von 8 Mio. USD

San Jose, Kalifornien und Cambridge, Großbritannien (ots/PRNewswire)

Die Kundendatenplattform (CDP) ermöglicht digitalen Vermarktern, ihre Daten sofort nach eigenen Vorgaben zu personalisieren, mehr aus ihren Kundendaten herauszuholen und unnötige Werbeausgaben zu reduzieren

Audiens, unabhängige globale Kundendatenplattform und Zielgruppenmanagement-Tool, hat eine Barinvestition von 8 Mio. USD (6,5 Mio. GBP) von der südkoreanischen NHN Corp. erhalten. Es war das erste Mal, dass NHN in ein europäisches Technologieunternehmen investierte. Die Investition beschleunigt die internationalen Expansionspläne von Audiens und stärkt das Team in den europäischen Schlüsselmärkten.

Die Investition verbessert nicht nur das CDP-Produkt von Audiens, sondern erschließt auch einen neuen Kanal für die Datentechnologie von NHN, um über Südkorea hinaus globale Kunden zu erreichen.

Jonathan Brech, früher Chief Commercial Officer bei Audiens, wurde zum CEO ernannt, um das erweiterte Geschäft zu leiten, während Marko Maras, Gründer von Audiens, Produktstrategie und Innovation anführen wird. Brech war früher CEO bei Cambridge Data, einem Unternehmen, das große Organisationen beim Aufbau datengesteuerter Spitzen-Kapazitäten berät.

NHN verfügt über große Datenmengen zum Verbraucherverhalten und ist einer der wenigen großen Technologie-Giganten außerhalb des beschränkten westlichen Einflussbereichs von Amazon, Google, Facebook, Apple und Microsoft. Ihr Fokus auf Cloud, Daten, Werbung, Fintech und Unterhaltung ermöglicht Audiens, einzigartige wettbewerbsrelevante Zielgruppeninformationen zu liefern.

Mithilfe der Investition plant Audiens, seine Plug-and-Play-Zielgruppen zu vergrößern und automatische Zielgruppenidentifizierungs- und -priorisierungstechnologien anzubieten. Dabei werden moderne Datenverarbeitungstechniken auf Basis von Cloud-Datenerfahrung und maschinellem Lernen von NHN eingesetzt. Das Unternehmen wird auch neue mathematische Standard-Modelle in ihre CDP integrieren und Data-Science-Kapazitäten hochfahren, um bessere Modelle zum Kundenverhalten in die Zielgruppenmanagementplattform zu integrieren.

"Leistungsstarke Funktionalität von industrieller Stärke wird nicht mehr nur im Bereich IT- und Geschäftsinformationen eingesetzt, sondern kommt jetzt direkt zum Marketinganwender, wo sie zur Kontrolle und Weiterentwicklung genutzt wird. Audiens bietet Vermarktern sofortigen Einblick in das Verhalten ihrer Zielgruppen", erklärte Jonathan Brech, CEO von Audiens. "Unsere Zielgruppenmanagement-Plattform ermöglicht auch die Zusammenarbeit von Marketing-Spezialisten mit Kollegen in Bezug darauf, welcher "Anstoß" am besten funktioniert, um verschiedene Zielgruppen zum nächsten gewünschten Ergebnis zu bringen - dabei kann es sich um einen intelligenteren Einkauf von Medien oder den Versand von Nachrichten über E-Mail, Messenger-Plattformen usw. handeln. Es ist eine viel schnellere Methode, das Verhalten Ihrer Kunden zu verstehen und darauf zu reagieren."

"Audiens hat die einzigartige Vision, die Identifizierung und Optimierung von Zielgruppen mithilfe von Data Science und maschinellem Lernen zu automatisieren", fügte JS Lee, Director von NHN, hinzu. "Wenn wir Audiens mithilfe von Data Science, Technologie und unserer Führungsrolle im Bereich Werbung sowie durch unsere umfangreichen Kundeninformationsdaten unterstützen, können wir interessante Marketing-Akzente setzen."

"Die kontinuierliche Weiterentwicklung von CDP als Folge der Abschaffung von Daten Dritter zeigt die Vorteile einer CDP-Plattform für Vermarkter. CDP sind kritische Technologien für alle Marketingspezialisten, die schnellstmöglich Daten aus erster Hand erhalten und Zielgruppen für den Einsatz von Marketingkampagnen aufbauen und verwalten möchten", so Brech. "Der Einsatz von CDP ist das neue unverzichtbare Modell für einflussreiches Marketing. Die Investition von NHN beweist den Wert unserer Technologieplattform."

"Die Kombination der Technologie und Data-Science-Power von NHN und dem einfachen, unkomplizierten Einsatz der CDP-Plattform von Audiens ermöglicht unseren globalen Kunden, Marketingkampagnen zu erstellen, die für ihre Marke schneller Wert generieren", fügte Brech hinzu. "Die Investition beschleunigt unsere Studiokapazitäten im Bereich Data Science und vergrößert unser internationales Verkaufs- und Marketingprogramm."

Die Kunden, darunter ING, Iper und Unieuro, setzen Audiens ein, um ihr Marketing zu optimieren, den Customer Lifetime Value um das bis zu Dreifache zu steigern und bis zu 50 % der Werbekosten pro Akquisition (CPA) einzusparen.

Weitere Informationen zu Audiens und ihrer Zielgruppenmanagement-Plattform finden Sie unter www.audiens.com. Weitere Informationen zu NHN finden Sie unter https://www.nhn.com.

Pressekontakt:

press@audiens.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1155148/Audiens_Logo.jpg



Original-Content von: Audiens, übermittelt durch news aktuell