Corporate Health Award 2023 sucht gesunde Unternehmen in Deutschland

Gesunde, motivierte und leistungsfähige Mitarbeitende gelten nicht zuletzt durch die vielfältigen und anhaltenden Herausforderungen unserer Gegenwart als die wichtigste Ressource für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Mit dieser Überzeugung zeichnet der Corporate Health Award in diesem Jahr bereits zum 15. Mal in Folge die besten Arbeitgeber Deutschlands aus und honoriert somit ihr nachhaltiges Engagement zur Gesunderhaltung der eigenen Mitarbeitenden.

Seit 2009 hat sich der Corporate Health Award, verliehen durch EUPD Research und dem Handelsblatt, zur bedeutendsten Auszeichnung im betrieblichen Gesundheitsmanagement in Deutschland entwickelt. Gemeinsam mit relevanten Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik soll ein wachsendes Bewusstsein für die ökonomische Relevanz betrieblicher Gesundheit und sozialer Nachhaltigkeit geschaffen werden. Vor diesem Hintergrund werden jährlich die gesündesten Mittelstands- und Großunternehmen in 18 Branchen und weiteren Sonderpreis-Kategorien prämiert.

Die Initiatoren konnten im letzten Jahr eine erneute Bedeutungssteigerung von Corporate Health Systemen für das strategische Management in Unternehmen beobachten. "Da sich diese Entwicklung auch in 2023 fortsetzen wird, freuen wir uns bereits heute auf die vielfältigen Bewerbungen, die uns neben bewährten Strategien auch immer wieder neue Ansätze und Ideen aufzeigen", so Steffen Klink, Chief Operating Officer bei EUPD Research, anlässlich des Starts des Bewerbungsprozesses für den Corporate Health Award 2023.

Bis zum 15. April können sich Organisationen, die bereits vorbildliche Gesundheitskonzepte etabliert haben, um die Auszeichnung bewerben. Basierend auf dem Corporate Health Evaluation Standard, werden die Bewerbungsergebnisse in Form des jährlichen Deutschlands-Benchmarks, allen Bewerberorganisationen zur Verfügung gestellt. Das Ziel ist es, einen Status quo aufzuzeigen, der den eigenen Fortschritt auch im Vergleich zur restlichen Branche sichtbar macht.

Auf Basis dieses vorläufigen Ergebnisses können sich die Firmen für eine Auditierung zur Verifizierung der Eigenangaben entscheiden. Erfolgreich auditierte Unternehmen werden in den Stand der Corporate Health Companies berufen. Der unabhängige Expertenbeirat entscheidet anschließend über die jährlichen Branchen-Gewinner und Sonderpreisträger. Die Überreichung der Preise erfolgt, gemäß der Verleihung in 2022, im Rahmen eines feierlichen Gala-Abends zum Ende des Jahres. Der genaue Termin und Veranstaltungsort wird noch bekanntgegeben.

Die etablierte Auszeichnung genießt bei Arbeitgebern, Mitarbeiter*innen und im Recruiting-Prozess größte Anerkennung. Susan Koll, Head of Concept & Development Awards von der Solutions by HANDELSBLATT MEDIA GROUP GmbH, kommentiert: "Auch in 2023 möchten wir gemeinsam mit EUPD Research jene Arbeitgeber auszeichnen, die sich in vorbildlicher Weise um die Gesunderhaltung der eigenen Mitarbeitenden engagieren. Die Preisträger des Awards sind wichtige Motivatoren und Vorbilder bei der Verankerung eines strategischen Corporate Health Managements in weiteren Unternehmen. Gleichzeitig sind sie attraktive Arbeitgeber für die raren Fachkräfte am Arbeitsmarkt."

Gewinner, Sonderpreis- und Siegelträger des Corporate Health Award 2022

(alphabetisch)

ADAC Nordbaden e.V.

Aggerverband

Allianz Deutschland

Alstom Transportation Germany GmbH, Standort

Bergische Universität Wuppertal

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Bundesstadt Bonn

Carglass GmbH

DAK-Gesundheit

Deka-Gruppe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank)

Deutsche Kreditbank AG

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

Edwards Lifesciences Services GmbH

Finanz Informatik

GELSENWASSER AG

Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.

Gesundheit Nordhessen

Glen Dimplex Deutschland GmbH

Gothaer Versicherungen

HUGO BOSS

Jungheinrich Norderstedt AG & Co. KG

Magistrat der Stadt Wetzlar

MBV mbH

Novaled GmbH

OBI Group Holding SE & Co. KGaA

opta data Gruppe

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Putzmeister Holding GmbH

SAP

Schindler Deutschland AG & Co. KG

Schwarz Produktion Stiftung & Co. KG

Siemens AG

Silver Atena GmbH

Stadt Ingolstadt

STRABAG-Gruppe Deutschland

Technische Universität Darmstadt

thyssenkrupp Steel Europe AG

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG

Varengold Bank

Volksbank Ulm-Biberach eG

Vossloh Rolling Stock GmbH

weinor GmbH & Co. KG

Wilhelm Mahler Stahl-, Metall- und Maschinenbau

Wilo SE, Dortmund

Über den Corporate Health Award

Der Corporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschland für exzellentes Corporate Health Management. Die Bewerber erhalten im Anschluss der Online-Qualifizierung ihren eigenen Deutschland-Benchmark im Branchenvergleich. Unternehmen mit > 50 % Zielerreichung im zugrundeliegenden Corporate Health Evaluation Standard erhalten die Möglichkeit, ihr Ergebnis durch das Audit verifizieren zu lassen. Aus den somit geprüften "Corporate Health Companies" entscheidet der unabhängige Expertenbeirat jährlich über die Gewinner des Awards.

Mehr Informationen: www.corporate-health-award.de

Über EUPD Research

EUPD ist das führende Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut und zeichnet seit über 20 Jahren weltweit nachhaltige Unternehmen aus. Im Bereich des Corporate Health Managements konnten in der DACH-Region bislang mehr als 5.000 Unternehmen von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Cert und EUPD Consult profitieren. Grundlage aller Prozesse bildet der stetig weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Maßnahmen) sowie mehr als 25 Themencluster unterteilt. Die Kooperation mit einem einzigartigen Netzwerk aus Fachexpertise, Wissenschaft und Medien macht es möglich, erfolgskritische Faktoren zu identifizieren, Qualitätsmodelle zu etablieren und so wissenschaftlichen Anspruch mit der notwendigen Funktionalität zu verbinden.

Über das Handelsblatt

Das Handelsblatt ist die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung in deutscher Sprache. Rund 200 Redakteur:innen, Korrespondent:innen und ständige Mitarbeiter:innen rund um den Globus sorgen für eine aktuelle, umfassende und fundierte Berichterstattung. Im Tageszeitungsvergleich zählt die börsentäglich erscheinende Wirtschafts- und Finanzzeitung bei Entscheider:innen der ersten und zweiten Führungsebene zur unverzichtbaren Lektüre. Laut "Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung" (LAE) 2022 erreicht das Handelsblatt crossmedial 1.025.000 Top-Entscheider:innen börsentäglich.

