Corporate Health Award an vorbildlichste Arbeitgeber in Deutschland verliehen

Bonn/Düsseldorf

Die Preisträger setzen ein Zeichen für neue Managementstrategien und soziale Nachhaltigkeit. EUPD Research und die Handelsblatt Media Group prämieren im Rahmen des renommierten Corporate Health Award jährlich die besten Organisationen Deutschlands.

In diesem von Existenzängsten und Krisenmanagement geprägten Jahr 2020 wurde die Bedeutung einer ausgereiften Corporate Health Management-Strategie für Arbeitgeber einmal mehr deutlich. Ohne die Aufrechterhaltung der Wertschätzung und des Wohls der Beschäftigten wird der Weg aus der Krise schwer bis unmöglich.

Gesundheitsmanagement in wirtschaftlichen und personellen Krisenzeiten

Die Ergebnisse der 352 Bewerber fließen in die Trendstudie "Corporate Health Management in Deutschland 2021" und liefern faktenbasierte Aussagen zu aktuellen Entwicklungen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist neben der verstärkten Einbindung der Geschäftsführung (+ 2,9 %) in das Gesundheitsmanagement vor allem die immer stärker werdende Beteiligung der Unternehmenskommunikation (+ 5,5 %) zu verzeichnen. Dies spricht für die hohe Bedeutung der internen und externen Kommunikation, gerade während Krisenzeiten.

"Dieses Jahr hat uns allen gezeigt, dass betriebliches Gesundheitsmanagement kein einfaches "nice-to-have"-Programm ist. Es hat sich zum essentiellen Bestandteil der Unternehmensführung entwickelt und sichert somit das Wohl der Beschäftigten und gleichzeitig die wirtschaftliche sowie personelle Zukunftsfähigkeit der Arbeitgeber", so Markus A.W. Hoehner, Geschäftsführer von EUPD Research.

Eine deutliche Zunahme (+ 6,0 %) liegt ebenfalls in der Umsetzung von regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen zur Gesundheit bzw. zum Wohlbefinden der Beschäftigten vor, sodass Führungskräfte regelmäßig Informationen zu den Bedürfnissen ihrer Mitarbeitenden erhalten.

Steffen Klink, Management bei EUPD Research und Director Corporate Health Award, zeigt sich beeindruckt: "Arbeitgeber mussten sich binnen kürzester Zeit auf neue Herausforderungen im Gesundheitsmanagement einstellen, um ideal auf die Bedürfnisse ihrer Beschäftigten einzugehen. Die diesjährigen Preisträger des Corporate Health Awards haben sich dieser Herausforderung in beeindruckender Art gestellt und sind Vorbilder für ihre gesamte Branche."

Gewinner, Siegelträger und Sonderpreise in allen Branchen und Größenklassen

Neben den Gewinnern in der Kategorie "Großkonzern" und "Mittelstand" in insgesamt 15 Branchen werden Sonderpreise für besonderes Engagement vergeben. Unterstützt wird der Corporate Health Award dabei durch die angesehenen Sonderpreispartner Techniker Krankenkasse (Gesunde Hochschule), IKK classic (Gesundes Handwerk), Men's Health und Women's Health (Gesundheitskommunikation) sowie den Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW).

Pascal Gerckens, Mitglied der Geschäftsleitung der Handelsblatt Media Group: "Wir haben es mit einem kulturellen Wandel zu tun. Unternehmen stehen zum einen als Arbeitgebermarke in der Öffentlichkeit und zum anderen erwarten Beschäftigte Wertschätzung und Motivation seitens ihrer Arbeitgeber. Nachhaltige Managementstrategien mit Weitsicht und soziale Verantwortung sind bedeutsam sowohl für große als auch kleinere Unternehmen. Insofern ist es so wichtig, dass die vielen engagierten Unternehmen Orientierung geben und eine Vorbildfunktion innerhalb ihrer Branche einnehmen."

Die Gewinner und Corporate Health Companies des Corporate Health Award 2020 (alphabetische Reihenfolge)

Aggerverband, Allianz SE, Bergader Privatkäserei GmbH, Bergische Universität Wuppertal, Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH, Collins Aerospace Heidelberg, CONDIO GmbH, DAK-Gesundheit, Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Deutsche Kreditbank AG, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Deutsche Telekom AG, Diakonie ambulant - GESUNDHEITSDIENSTE OBERES MURRTAL e.V., Diakonie in Südwestfalen, diva-e Excellence GmbH, EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG, Edwards Lifesciences Services GmbH, EnBW Energie Baden-Württemberg, enercity, Finanz Informatik, Gelsenwasser, Gienanth Group GmbH, Gothaer Versicherungen, Hamburg Port Authority AöR, Hochschule Emden (BGM), J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG, KRONES, LANCOM Systems GmbH, Landeshauptstadt Wiesbaden, Magistrat der Stadt Wetzlar, MAN Truck & Bus SE (Standort München), Polizei Niedersachsen, Novartis Pharma GmbH, NÜRNBERGER Versicherung, opta data Gruppe, Rheinmetall Group, RWE AG, Schindler Deutschland AG & Co. KG, Stadt Ingolstadt, Stadtwerke Bochum Gruppe, Stautenhof, STRABAG-Gruppe Deutschland, Stromnetz Berlin GmbH, SÜDWESTRUNDFUNK, TARGOBANK, Technische Universität Kaiserslautern, Technische Universität München, Telefónica Deutschland, Universität Paderborn, Universität Stuttgart, Verti Versicherung AG, Volksbank Beckum-Lippstadt eG, Vossloh Locomotives GmbH, weinor GmbH & Co. KG, Zollner Elektronik AG

Über den Corporate Health Award

Der Corporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschland für exzellentes Corporate Health Management. Die Bewerber erhalten im Anschluss der Online-Qualifizierung ihren eigenen Deutschland-Benchmark im Branchenvergleich. Unternehmen mit > 50 % Zielerreichung im zugrundeliegenden Corporate Health Evaluation Standard erhalten die Möglichkeit ihr Ergebnis durch das Audit verifizieren zu lassen. Aus den somit geprüften "Corporate Health Companies" entscheidet der unabhängige Expertenbeirat jährlich über die Gewinner des Awards.

Mehr Informationen und Voranmeldung für 2021: www.corporate-health-award.de

Über EUPD Research

EUPD ist das führende Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut und zeichnet seit über 20 Jahren weltweit nachhaltige Unternehmen aus. Im Bereich des Corporate Health Managements konnten in der DACH-Region bislang mehr als 4.800 Unternehmen von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Cert und EUPD Consult profitieren. Grundlage aller Prozesse bildet der stetig weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Maßnahmen) sowie in insgesamt über 25 Themencluster unterteilt. Die Kooperation mit einem einzigartigen Netzwerk aus Fachexpertise, Wissenschaft und Medien macht es möglich, erfolgskritische Faktoren zu identifizieren, Qualitätsmodelle zu etablieren und so wissenschaftlichen Anspruch mit der notwendigen Funktionalität zu verbinden.

Über Handelsblatt Media Group

Das Handelsblatt ist die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung in deutscher Sprache. Rund 200 Redakteure, Korrespondenten und ständige Mitarbeiter rund um den Globus sorgen für eine aktuelle, umfassende und fundierte Berichterstattung. Im Tageszeitungsvergleich zählt die börsentäglich erscheinende Wirtschafts- und Finanzzeitung bei Entscheidern der ersten und zweiten Führungsebene zur unverzichtbaren Lektüre. Laut "Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung" (LAE) 2018 erreicht das Handelsblatt mehr als 305.000 Top-Entscheider börsentäglich. Handelsblatt Online ist mit monatlich mehr als 20 Millionen Visits und bis zu 50 Millionen Page Impressions das führende Wirtschaftsportal in Deutschland.

