Beijing, China (ots)

Das Animationsteam von China Matters produzierte eine Zeichentrickserie der 24 Jahresabschnitte in Poesie und Malerei. Die Zeichentrickserie veranschaulicht die chinesischen Jahresabschnitte durch dynamische chinesische Gemälde und die klassischen Gedichte nach der Übersetzung von Dr. Xu Yuanchong. Die fünf in dieser Folge behandelten Jahresabschnitte sind Kleine Kälte, Große Kälte, Frühlingsanfang, Regenwasser und das Erwachen der Insekten. Zusammen bilden sie eine Schriftrolle der Wiederbelebung, wenn der Winter in den Frühling übergeht.

Die chinesischen Jahresabschnitte verkörpern das traditionelle Verständnis der Chinesen für natürliche Rhythmen, astronomische Kalender, Volksbräuche und Landwirtschaft. Am 30. November 2016 wurden die 24 chinesischen Jahresabschnitte offiziell in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking erregte der kreative "Countdown der 24 Jahresabschnitte" weltweit Aufmerksamkeit.

Kleine Kälte und große Kälte markieren das Ende eines Jahres. Die Gemälde "Schnee auf dem Berg Emei" und "Strohgedecktes Tor mit Schnee" wurden zur Interpretation der beiden Jahresabschnitte verwendet. In diesen beiden Gemälden trotzen Fußgänger vor den majestätischen, schneebedeckten Bergen dem schweren Schnee, wedeln Haushunde mit Kopf und Schwanz und watscheln Esel vorwärts, was den schneebedeckten Bergen viel Lebendigkeit verleiht.

Zur Veranschaulichung des Frühlingsbeginns, des Regenwassers und des Erwachens der Insekten wurden drei Gemälde ausgewählt: Eine Holde Maid erkundet Pflaumenblüten, Frühling in den Bergen und an den Seen und Ein Strohdachhaus im Bambuswald. Zusammen bilden sie eine Schriftrolle des Vorfrühlings: Zu Beginn des Frühlings gehen die Mädchen nach draußen, um die Pflaumenblüten zu genießen; Im Regenwasser nehmen die Reisenden ein Boot und lassen sich auf einem türkisfarbenen Fluss treiben; Im "Erwachen der Insekten" kann man nachts den Gesang der Grillen hören. Bild für Bild zeigt die Animation die aus dem Boden sprießenden Bambussprossen, die sich reckenden und hüpfenden Insekten und so weiter - alles erwacht, um den Frühling zu begrüßen.

Alle diese Gemälde und Gedichte verkörpern den anmutigen Geschmack und die reichen Emotionen des chinesischen Volkes.

