China Matters nimmt Sie mit in das Skigebiet in Guizhou China

Im feuchten und schwülen Südchina, wo Schnee kaum zu sehen ist, sieht niemand Wintersport als eine Haushaltsaktivität an.

Aber Skifahren und andere Eis-Schnee-Sportarten werden jetzt sowohl als offizielle als auch als lokale Erholung in der südwestchinesischen Provinz Guizhou angenommen. Das Yushe Snow Resort ist bereits eine Visitenkarte der Provinz im Gegensatz zum Eindruck der Außenseite darauf.

Das Resort, auch bekannt als Yushe National Forest Park, liegt in Guizhous Stadt Liupanshui und hat ein Winterwunderland geschaffen, eine ganze Neuheit.

Die Berge in der Gegend, die durchschnittlich rund 2.250 Meter hoch sind, erleben selten Schneefall, sind aber im Winter mit gefrierendem Regen bedeckt. 60 Maschinen im Resort werden eingesetzt, um einen Streifen eines Nationalparks in eine professionelle Skiarena in Guizhou zu verwandeln.

"Nur wenige Reisende besuchen im Winter eine konventionelle südchinesische Touristenattraktion", sagte der Manager des Resorts, Gao Song. "Also haben wir neue Möglichkeiten entwickelt."

Das Resort empfängt während der Wintersaison durchschnittlich 20.000 Besucher täglich. Im Januar fanden im Yushe Ski Resort die 11. Guizhou Provincial Games statt, die zum ersten Mal in seiner Geschichte Wintersport bieten.

Die italienische Vloggerin Rachele, die jahrelang in China gelebt hat, möchte herausfinden, wie das Skigebiet ist und wie die Menschen Wintersport im Südwesten Chinas mögen. Sie versucht, Skifahren in dem Resort zu lernen und zu üben, das für seinen rosa Kunstschnee berühmt ist. Sie spricht auch mit den Ski-Jugendathleten über ihre Erwartungen an die Olympischen Winterspiele.

