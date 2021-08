Cantourage GmbH

Medizinische Cannabisblüten aus Jamaika erstmals in deutschen Apotheken erhältlich

Berlin (ots)

Cantourage und Cannim versorgen ab heute Patientinnen und Patienten in Deutschland mit Lumir - einem indica-dominanten Strain, der erstmals auf dem deutschen Markt erhältlich ist

Cannim baut Lumir auf Jamaika an, Cantourage nutzt seine Fast Track Access Platform zur Herstellung des pharmazeutischen Produkts und zur Distribution an deutsche Apotheken

Cantourage und Cannim versorgen ab heute deutsche Apotheken mit medizinischen Cannabisblüten, die auf Jamaika angebaut wurden. Gemeinsam erweitern Cantourage und Cannim damit das Angebot an Therapieoptionen für Patientinnen und Patienten - das Produkt Lumir und der zugrunde liegende indica-dominante Strain sind erstmalig in Deutschland verfügbar und können von Apotheken direkt bei Cantourage bestellt werden.

Im Juni 2021 hat Cantourage seine Fast Track Access Platform erfolgreich gestartet. Die Plattform ermöglicht es Anbauern weltweit, Produkte auf den europäischen Medizinmärkten einzuführen. Cannim ist ein strategischer Partner von Cantourage, so dass Patientinnen und Patienten kontinuierlich mit hochwertigem Cannabis aus Jamaika versorgt werden können. Cannim nutzt dabei seine langjährige und umfangreiche Expertise im Anbau von medizinischem Cannabis, Cantourage nutzt seine Fast Track Access Platform zur Herstellung des pharmazeutischen Produkts und zur Distribution an deutsche Apotheken.

Philip Schetter, CEO von Cantourage, kommentiert: "Unsere Partnerschaft mit Cannim bietet uns die Möglichkeit, medizinisches Cannabis aus Jamaika erstmals in Deutschland einzuführen. Jamaika ist bekannt für die exzellente Qualität der Cannabisblüten - wir freuen uns, dass nun auch Patientinnen und Patienten in Deutschland Zugang zu diesen Produkten bekommen können. Über unsere Plattform ermöglichen wir Cannabis-Anbauern aus der ganzen Welt einen schnellen Zugang zu den europäischen Medizinmärkten. Dadurch erhöhen wir sukzessive die Anzahl an Therapieoptionen für Patientinnen und Patienten."

Dr. Sven Sauer, Geschäftsführer von Cannim Deutschland fügt hinzu: "Deutschland ist ein sehr spannender Markt für Cannim. Unsere Teams auf Jamaika bauen hochwertiges Cannabis an - und nun können wir mit unseren Produkten auch Patientinnen und Patienten in Europa helfen. Durch unsere umfangreichen Produktionskapazitäten und den kontinuierlichen Anbau gewährleisten wir eine sichere und verlässliche Versorgung unserer Patientinnen und Patienten mit medizinischem Cannabis."

Über Cantourage GmbH

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Dr. Florian Holzapfel, Norman Ruchholtz und Patrick Hoffman gegründet. Cantourage ermöglicht es Produzenten aus aller Welt, ihr Produkt schneller und günstiger auf den wachsenden und profitablen europäischen Markt zu bringen und dabei höchste europäische Qualitätsstandards zu garantieren und weiterzuentwickeln. Cantourage bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte und Dronabinol.

Über Cannim

Cannim ist ein globales Cannabis-Unternehmen mit Hauptsitz in Australien und Produktionsstätten auf Jamaika. Cannim wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Patienten weltweit besseren Zugang zu medizinischem Cannabis zu ermöglichen. Seit der Gründung investiert Cannim systematisch in den Auf- und Ausbau von Anbau- und GMP-Produktionsstätten. Cannim verfügt über ein internationales Netzwerk von EU GMP Herstellern und Vertriebspartnern. Darüber hinaus initiiert und unterstützt Cannim Forschungsprojekte u.a. auf Jamaika und in Australien. Dabei nutzt Cannim die Expertise und Erfahrungen von Wissenschaftlern und Industrieexperten aus Israel, Jamaika, den USA, Großbritannien und Australien.

Original-Content von: Cantourage GmbH, übermittelt durch news aktuell