Pattern Computer

Revolutionäres Unternehmen für maschinelles Lernen ermittelt zwei mögliche Behandlungsmethoden für hartnäckigen Brustkrebstyp

Redmond, Washington (ots/PRNewswire)

Pattern Computer verzeichnet positive Laborergebnisse in den USA für Kombinationstherapie-Arzneimittelkandidaten zur Bekämpfung von basalähnlichem Brustkrebs

Pattern Computer®, Inc. hat vom Lawrence Berkeley National Laboratory die Bestätigung erhalten, dass die von ihm mithilfe seines proprietären Maschinenlernen-Musterentdeckungssystems ermittelten medikamentösen Therapiekombinationen bei der Abtötung bösartiger Brustkrebstumoren wirksam sind. Das Pattern Computer-Team hat sich gezielt für die Behandlung von basalähnlichem oder "dreifach negativem" Brustkrebs entschieden, weil dieser 15-20 % der Brustkrebspatientinnen ausmacht, aggressiv ist und keine wirksamen Medikamente dagegen zur Verfügung stehen. Weitere fachliche Einzelheiten finden Sie unter https://www.patterncomputer.com/news/lbnl/.

"Wir sind begeistert von den zweistufigen Bio-Validierungsergebnissen, die wir soeben für unsere Kombinationstherapie-Kandidaten erhalten haben. Diese haben wir nach Arzneimitteln gefiltert, die bereits einzeln von der FDA zugelassen waren oder sich im Zulassungsprozess befinden. Da dies unser erstes Projekt im Bereich Biotechnologie war hoffen wir auf viele weitere zukünftige Erfolge bei der Entwicklung einer Behandlung für diese und andere Krebsarten und Erkrankungen", erklärte Mark R. Anderson, CEO von Pattern Computer.

Mit den beiden Therapiebehandlungen sind die finalen In-vitro-Organoidprüfungen am Lawrence Berkeley National Laboratory erfolgreich abgeschlossen. Diese ergaben eine "signifikante synergistische Interaktion" bei der Abtötung bösartiger Tumorzellen mit statistisch "geringen bis gar keinen unerwünschten Nebenwirkungen" auf gesunde Zellen. Mit diesen Ergebnissen wird Pattern Computer in die nächste Phase der präklinischen Prüfung gehen.

"Wir sind uns bewusst, dass wir mit unseren Ergebnisse noch in einer relativ frühen Phase stehen, deshalb gehen wir diese nächsten Schritte mit der gebührenden Sorgfalt und Vorsicht an", sagte Anderson. "Die biologische Validierung, die wir bisher für unsere Rechenmodelle in diesem Bereich sehen, ist sehr vielversprechend. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Lawrence Berkeley National Laboratory bei der Bestätigung dieser Ergebnisse."

Pattern Computer, ein Startup-Unternehmen aus dem Raum Seattle, verwendet seine proprietäre Pattern Discovery EngineTM zur Lösung der wichtigsten und schwierigsten Probleme in Wirtschaft und Medizin. Die proprietären mathematischen Techniken des Unternehmens können komplexe Muster in Daten sehr hoher Ordnung finden, die sich der Erkennung durch wesentlich größere Systeme bisher entzogen haben.

Während das Unternehmen seine Rechenplattform derzeit für das anspruchsvolle Gebiet der Arzneimittelforschung einsetzt, führt es auch Musterentdeckungen für Partner in mehreren anderen Sektoren durch, darunter weitere biomedizinische Forschung, Materialwissenschaft, Luft- und Raumfahrtfertigung, Veterinärmedizin, Luftverkehr und Finanzen.

