Kedrion Biopharma tilgt 200 Millionen Euro seiner 2022 fälligen Anleihen

Lucca, Italien

Vorstandsvorsitzender Paolo Marcucci: „Wir sind bereit für internationales Wachstum"

Der italienische Biopharmakonzern Kedrion Biopharma hat seine 2022 fälligen Anleihen in Höhe von 200 Mio. Euro etwas weniger als drei Monate vor ihrem Fälligkeitsdatum zurückgezahlt. Die Anleihen, die 2017 ausgegeben wurden, waren Teil einer größeren Anleihe, die das Unternehmen nun vollständig zurückgezahlt hat.

Wie das Unternehmen mitteilte, beschloss der Vorstand im Rahmen seiner umfassenden Finanzstrategie die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe im April 2022, vor dem Fälligkeitstermin am 12. Juli 2022. Kedrion beschrieb den Schritt, der in Absprache mit seinem neuen Investmentpartner Permira erfolgte, als Teil einer Reihe von Schritten, die das Unternehmen dazu bringen sollen, seine Verschuldung auf einem moderaten Niveau zu halten und gleichzeitig internationales Wachstum anzustreben.

Paolo Marcucci, Executive Chairman von Kedrion, zeigte sich erfreut über die jüngsten Entwicklungen in der Gruppe und über die neue Partnerschaft der Familie Marcucci mit Permira. „Gemeinsam sind wir auf Wachstum eingestellt, wir sind zu zukünftigen Investitionen verpflichtet und wir freuen uns auf eine bedeutende internationale Expansion in naher Zukunft, insbesondere in Nordamerika." Fügte Marcucci hinzu: „Ich freue mich, dass sich Kedrion in die richtige Richtung bewegt. Mit einer starken Bilanz und einer Reihe von neuen Wachstumschancen sind wir bereit für unsere nächste Phase als Global Player im Biopharmaziesektor."

Im Januar dieses Jahres teilte die weltweit tätige Private-Equity-Gesellschaft Permira mit, dass von Permira beratene Fonds eine Partnerschaftsvereinbarung mit den bisherigen Kedrion-Aktionären (der Familie Marcucci) geschlossen haben, um Kedrion und BPL gemeinsam zu erwerben und zu einer Gruppe zusammenzuführen. Durch den Zusammenschluss entsteht ein globaler Akteur für Arzneimittel aus menschlichem Blutplasma zur Behandlung von Patienten mit seltenen und lebensbedrohlichen Krankheiten.

Kedrion, mit Hauptsitz in der Toskana, Italien, verfügt über ein umfangreiches Portfolio von 21 Produkten und über 600 Zulassungen auf der ganzen Welt. Kedrion wurde 2001 gegründet, hat aber Wurzeln in der italienischen Pharmaindustrie, die bis in die 1960er Jahre zurückreichen. Unter der Führung mehrerer Generationen der Marcucci-Familie hat sich Kedrion von seinem tief verwurzelten italienischen Erbe zu einer globalen, vertikal integrierten Plattform mit einer kommerziellen Präsenz in über 100 Ländern entwickelt, wovon 80% auf den Direktverkauf entfallen.

