Chinesische Kochnationalmannschaft legt bei der IKA/Olympiade der Köche einen großartigen Auftritt hin

Ample Meat ist exklusiver Steaklieferant des Teams

Am 19. Februar endete in Stuttgart, Deutschland, die 25. IKA/Olympiade der Köche. An der Veranstaltung nahmen professionelle Kochteams aus über 70 Ländern und Regionen teil. Die chinesische Kochnationalmannschaft meisterte den harten Druck mit Bravour. Ample Meat fungierte als Rindfleischlieferant für die chinesische Kochnationalmannschaft und unterstützte das Team somit tatkräftig auf der Kochweltbühne. Die Mannschaft ergatterte zwei Weltmeistertitel, eine Goldmedaille, drei Silbermedaillen und drei Bronzemedaillen.

Die IKA ist der weltweit größte professionelle Kochwettbewerb mit der höchsten Teilnehmerzahl und gilt rund um die Welt unter Köchen als renommierteste Kochmeisterschaft, bei der nur Zutaten von Weltklassestandard zugelassen werden.

Um ein erstklassiges chinesisches Geschmackserlebnis zu zaubern, wählte die chinesische Kochnationalmannschaft ihre Zutaten mit größter Sorgfalt aus. Nach mehreren Bewertungsrunden fiel die Wahl auf Chinas führenden Lebensmittellieferanten. Ample Meat wurde vor allem wegen des hohen Nährwertgehalts und der ausgezeichneten Qualität seiner Produkte gewählt.

Projekte wie "Chef Table" und "Hot Kitchen" haben am Beispiel westlicher Steak-Gerichte bereits gezeigt, dass es bei der Zubereitung eines exquisiten schmackhaften Steaks nicht nur auf ausgezeichnete Kochkünste ankommt, sondern auch auf ein gelungenes Zusammenspiel der Zutaten. Die chinesische Kochnationalmannschaft entschied sich für Ample Meat als Lieferant für seine frischen Fleischzutaten. Das Unternehmen verfügt in Neuseeland über eigenes hochwertiges Weideland und konnte somit die chinesische Kochnationalmannschaft bestens dabei unterstützen, mit exzellenten Kochkünsten den anspruchsvollen Gaumen der Juroren zu genügen.

