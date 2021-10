Grüner Fisher Investments GmbH

Erfahrungen überzeugen: Das unterscheidet Grüner Fisher Investments von anderen Finanzdienstleistern

Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 sorgt die Grüner Fisher Investments GmbH durch gebündelte Expertise in der Erstellung individueller und flexibler Investmentstrategien für ein langfristiges Vermögensmanagement. Die Gründer und Namensgeber Thomas Grüner und Ken Fisher schlossen das deutsch-amerikanische Bündnis, um auf Grundlage ihrer Erfahrungen gemeinsam eine Weiterentwicklung der Kapitalmarkttechnologie anzustreben. Die Entwicklung von Research- und Prognosemethoden als Basis für innovative Investmentstrategien steht seither besonders im Fokus der Zusammenarbeit. Durch flexible und globale Anlagestrategien sowie eine direkte und proaktive Kundenbetreuung möchte sich Grüner Fisher Investments von der Konkurrenz abheben.

Der Erfolgsweg von Grüner Fisher Investments

Finanzexperte Thomas Grüner gründete im Jahr 1999 die Thomas Grüner Vermögensmanagement GmbH - bereits wenige Jahre später legte er durch eine gemeinsame Studie mit dem amerikanischen Investor und Kolumnisten Ken Fisher den Grundstein für die weitere Erfolgsgeschichte der Grüner Fisher Investments GmbH. Um ihre Erfahrungen aus der Finanzwelt effektiv zu bündeln und die ohnehin bestehende Kooperation zu intensivieren, kam es im Jahr 2007 zur Gründung von Grüner Fisher Investments. Ken Fisher blickte zu diesem Zeitpunkt bereits auf langjährige Erfahrungen im Investmentsektor zurück: In den 80er-Jahren war er etwa an der Ausgestaltung des Lehransatzes zum Investmentstil "Small-Cap Value" beteiligt. Zahlreiche Beiträge und Kolumnen in Fachmagazinen und eigenen Erscheinungen spiegeln noch heute die Expertise beider Gründer wider. Ken Fisher teilte seine Erfahrungen etwa in der legendären Kolumne "Portfolio Strategy" im Forbes Magazine und einer Kolumne im Finanzmagazin Focus Money.

Ganzheitliches Portfolio auf Basis umfassender Erfahrung

Einige Vermögensverwalter lagern das Portfoliomanagement an Fonds oder Manager aus, die sie wiederum in Dachfonds anlegen. Grüner Fisher setzt im Gegensatz dazu auf ein kohärentes und ganzheitliches Portfolio, das auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele der Kunden ausgerichtet ist und auf umfassender Erfahrung der Finanzexperten basiert. Dabei befindet sich Fisher Investments inklusive aller Tochtergesellschaften, zu denen auch Grüner Fisher zählt, zu 100 Prozent in privatem Besitz: "Dies ermöglicht es der globalen Fisher-Organisation, sich vollumfänglich auf die Bedürfnisse der Kunden zu fokussieren und Interessenkonflikte zu minimieren", so Torsten Reidel, Geschäftsführer von Grüner Fisher Investments.

Zudem unterscheide sich die Vermögensverwaltung vor allem durch ihren flexiblen Investmentansatz von anderen Finanzdienstleistern. "Während viele Anlageberater sich auf enge Marktkategorien konzentrieren, die sich mal mehr und mal weniger günstig entwickeln, können wir unsere Anlagestrategie je nach vorausschauender Marktprognose anpassen", berichtet Reidel weiter. Die Weiterentwicklung der Kapitalmarkttechnologie auf Basis einer zukunftsorientierten Marktbetrachtung und -Analyse sei, den Erfahrungen des Finanzexperten zufolge, ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Anbietern. Die Anlageverwaltung über mehrere Jahrzehnte und viele Marktzyklen hinweg habe für wertvolle Erfahrungen und Einblicke gesorgt, von denen die Kunden der Grüner Fisher Investments GmbH heute profitieren können.

Auch der globale Investmentstil ist ein wesentliches Merkmal der Vermögensverwaltung: Um für ihre Kunden die Renditechancen zu maximieren und Risiken zu kontrollieren, setzen die Finanzexperten auf weltweite Anlagen. Durch eine Diversifikation des Portfolios auf unterschiedliche Länder, Regionen, Branchen und Unternehmen kann von Anlagechancen auf der ganzen Welt profitiert und gleichzeitig das Konzentrationsrisiko in einem einzigen Bereich begrenzt werden.

Die Kommunikation mit den Kunden steht für Grüner Fisher Investments dabei jederzeit im Fokus: "Als proaktiver Anlageberater halten wir unsere Kunden über ihre Anlagen und ihre Portfoliostrategie auf dem Laufenden und sorgen dafür, dass sie stets gut informiert sind", so Torsten Reidel.

Ein persönlicher Investmentbetreuer stellt dabei das Bindeglied zu den Portfolio-Entscheidungsträgern der Muttergesellschaft von Grüner Fisher, Fisher Investments, dar. Unter der Leitung von Ken Fisher trifft der Ausschuss gemeinsam alle strategischen Anlageentscheidungen, die sich auf die Portfolios der Kunden auswirken. Dabei führen alle Ausschussmitglieder makroökonomische, politische und stimmungsbasierte Analysen zur Unterstützung der Unternehmensstrategien durch. In Zusammenarbeit und mit der Unterstützung eines hochentwickelten Research-Teams verwaltet der Ausschuss alle Aspekte der Wertpapierauswahl, internen Research-Bemühungen, Portfolioentwicklung und -Umsetzung.

