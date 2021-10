Grüner Fisher Investments GmbH

Grüner Fisher Investments erklärt: Diese Faktoren sollten in der Finanzplanung berücksichtigt werden

Damit Anleger ihre langfristigen Investitionsziele erreichen, bedarf es eines sorgfältigen Finanzplans, der in erster Linie auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtet ist. Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Grüner Fisher Investments arbeitet gemeinsam mit ihren Kunden daran, jeden Aspekt ihrer finanziellen Situation zu verstehen und einen persönlichen Finanzplan zu erstellen, der auf die Erreichung spezieller Ziele ausgerichtet ist - ohne den Verkauf komplexer Produkte in den Vordergrund zu stellen.

Umfassender Finanzplan zur Erreichung individueller Ziele

Zu Beginn des Prozesses sollten Anleger ihren Finanzplan stets kritisch hinterfragen, es sollten beispielsweise die grundlegenden Fragen zum Thema Ruhestand beantwortet werden: Wann können Sie in Rente gehen? Wie viel Geld werden Sie brauchen, um Ihren gewünschten Lebensstil zu führen? Wie lange muss Ihr Geld für Sie arbeiten? Zudem sollte der allgemeinen Struktur des Finanzplans vorab Beachtung geschenkt werden: Den Erfahrungen von Grüner Fisher Investments zufolge ist auch die Verständlichkeit und leichte Realisierbarkeit zu berücksichtigen. Zudem sollten Anleger prüfen, ob wichtige Inhalte der Finanzplanung wie etwa personalisierte Anlageempfehlungen und Nachlassplanung aufgegriffen werden. "Wir helfen unseren Kunden, diese kritischen Fragen zu beantworten und somit die Grundlage für einen erfolgreichen Finanzplan zu schaffen. Uns ist bewusst, wie wichtig es ist, über die finanziellen Mittel im Ruhestand oder die Auswirkungen einer möglichen Inflation auf die Ersparnisse Bescheid zu wissen und beraten die Anleger entsprechend realitätsnah", so Torsten Reidel, Geschäftsführer von Grüner Fisher Investments.

Neben personalisierten Anlageempfehlungen seien außerdem Zeitpläne für Einkommen und Ausgaben sowie die Planung von Vermächtnissen und wohltätigen Spenden wichtige Bestandteile eines Finanzplans. Auch eine Beratung zur Nachlassplanung - unter anderem in Hinblick auf Testamente, Fonds und Vollmachten - sowie der Bereich Versicherungen sollte unbedingt enthalten sein. Grüner Fisher Investments nutze den Finanzplanungsprozess dabei jedoch nicht zum Verkauf von Renten- oder Versicherungsprodukten, sondern fokussiere sich auf die Erreichung der individuellen Investitionsziele. Wichtig sei bei diesem Vorgang auch ein engagierter Anlageberater, der den Plan in Hinblick auf die persönliche Situation prüft und anpasst sowie den Kunden proaktiv über wichtige Informationen auf dem Laufenden hält.

Negative Überraschungen vermeiden

Grüner Fisher Investments verfolgt bei der Finanzplanung stets das Ziel, Anleger auf das Unerwartete vorzubereiten und sie vor klassischen Fehlern zu bewahren: "Wir erstellen gemeinsam ein monatliches Budget, berechnen die Beiträge zur Altersvorsorge, bewerten die Effektivität von Renten oder anderen Versicherungsprodukten und besprechen die Unterschiede zwischen Einkommen und Cashflow." Dabei werden auch potenzielle Lebensereignisse und deren mögliche Auswirkungen auf den Finanzplan berücksichtigt - das können etwa der Verlust des Ehepartners, Pflegeaufgaben, der Wohnort im Ruhestand sowie die eigene Gesundheit sein. Auf diese Weise kann sich der Plan mit den sich ändernden Umständen im Leben der Anleger und in der Finanzwelt weiterentwickeln. Jedes Portfolio wird deshalb auf Grundlage von individuellen Bedürfnissen und Zielen sowie dem Zeithorizont, Cashflow-Bedarf und weiteren spezifischen Faktoren erstellt. In Abstimmung mit dem Kunden überarbeiten die Experten von Grüner Fisher Investments den Finanzplan regelmäßig, um diesen aktuell zu halten und sicherzustellen, dass er mit den langfristigen finanziellen Zielen übereinstimmt.

