Grüner Fisher Investments: Warum sich Anleger nicht von der Corona-Krise verunsichern lassen sollten

Die herausfordernden Zeiten einer weltweiten Pandemie sind von Angst und Unsicherheit geprägt. Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Grüner Fisher Investments versucht ihren Kunden durch eine fundierte Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf Wirtschaft, Aktienmärkte und Investments einen Teil ihrer Angst zu nehmen - und sie als starker Partner durch diese schwierige Zeit zu führen.

Aktienmärkte sind zukunftsorientiertal

Als die Märkte Ende Februar 2020 zu fallen begannen, sahen sie die wirtschaftliche Erschütterung infolge der COVID-19-Eindämmungsmaßnahmen vermutlich bereits voraus: Shutdowns und Geschäftsschließungen auf der ganzen Welt haben die Wirtschaftstätigkeit stark belastet und zu einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts sowie erhöhter Arbeitslosigkeit geführt. Viele Anleger fürchteten bei steigenden Infektionszahlen einen erneuten Einbruch der Märkte und infolgedessen Verluste bei ihren Investments. Grüner Fisher Investments hat in der Vergangenheit bereits eine Vielzahl an Kunden durch herausfordernde Zeiten navigiert und blickt auf umfangreiche Anlageerfahrung zurück. "Investoren sollten sich stets daran zu erinnern, dass Aktien zukunftsorientiert sind: Sie preisen ein besseres Wirtschaftsszenario ein und lassen die aktuellen Bedingungen hinter sich. Trotz steigender Infektionszahlen in der Hochphase der Pandemie spiegelten die Aktienkurse damals eine Welt wider, in der Impfstoffe zur Verfügung standen und das Leben sowie die Wirtschaft wieder zur Normalität zurückkehrten", so Torsten Reidel, Geschäftsführer der Grüner Fisher Investments GmbH. Pessimismus und Skepsis seien den Erfahrungen zufolge in einer Krisensituation jedoch normal: "Nach dem Bärenmarkt im Jahr 2008 hielt diese negative Gefühlslage bei Anlegern noch viele Jahre an - sogar nachdem die Aktien ihr vorheriges Hoch von 2007 übertroffen hatten. `Bullenmärkte werden im Pessimismus geboren, wachsen in der Skepsis, reifen im Optimismus und sterben in der Euphorie`, sagte bereits der legendäre Investor John Templeton. Daher sollte es nicht überraschen, dass Skepsis und Pessimismus in der Frühphase von Bullenmärkten weit verbreitet sind."

Das inhärente Risiko beim Versuch des Markt-Timings

Die Unsicherheit in der Pandemie hat viele Investoren zu einem kurzfristigen Ausstieg aus dem Markt bewegt. Den Erfahrungen von Grüner Fisher Investments zufolge sei es für langfristige Investoren jedoch riskanter, nicht lange genug im Markt investiert zu bleiben, um im Laufe der Zeit marktähnliche Renditen zu erzielen. Die Zeit im Markt sei entscheidend, um die langfristigen finanziellen Ziele der meisten Anleger zu realisieren. "Viele Investoren machen einen Fehler, indem sie versuchen den Markt zu timen und kurzfristig aus- und wieder einzusteigen. Dadurch riskieren sie, positive Tage des Marktes zu verpassen", so Torsten Reidel. Kurzfristige Volatilität müsse dabei immer erwartet werden, dürfe Anleger aber nicht dazu verleiten, wegen kurzfristiger Marktschwankungen von Ihrer langfristigen Anlagestrategie abzuweichen. Laut der Grüner Fisher Investments GmbH seien Geduld und Disziplin der Schlüssel zum langfristigen Erfolg eines Anlegers. Die Vermögensverwaltungsgesellschaft unterstützt ihre Kunden bei Investments in turbulente Märkte und lässt sie durch eine proaktive und personalisierte Kommunikation an der aktuellen Markteinschätzung teilhaben. Dabei stehen die Bedürfnisse, Sorgen und Interessen der Kunden stets im Fokus: Die persönlichen Anlageberater stellen regelmäßig Informationen zu den Portfolios und Strategien zur Verfügung. Zusätzlich hat Grüner Fisher Investments das digitale Angebot erweitert: Regelmäßige Web-Konferenzen ermöglichen es Kunden, virtuell mit den Experten zu interagieren.

Über Grüner Fisher Investments

Grüner Fisher Investments (GFI) ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit eigenem Ermessensspielraum, die vorwiegend vermögende Privatpersonen und Familien in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut. Grüner Fisher Investments ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und ist ein durch die BaFin lizensiertes und beaufsichtigtes Institut. GFI wurde als Top-Vermögensverwalter von Capital (2019), als Top-Arbeitgeber im Mittelstand (2019) von Focus und als "Great Place to Work" (2020, 2021) von Great Places to Work ausgezeichnet. Das Unternehmen ist eine deutsche Tochtergesellschaft von Fisher Investments in den USA, einem der größten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt. Zum 31.03.2021 verwaltete Fisher Investments und seine Tochtergesellschaften ein Vermögen von über 143 Mrd. EUR - über 93 Mrd. EUR für nordamerikanische Privatanleger, 34 Mrd. EUR für institutionelle Anleger, 14 Mrd. EUR für europäische Privatanleger und 1 Mrd. EUR für die Altersvorsorge kleiner und mittlerer Unternehmen in den USA. Fisher Investments unterhält vier Hauptgeschäftsgruppen: US Private Client, Institutional, Private Client International und 401(k) Solutions, die einen globalen Kundenstamm bedienen. Der Gründer und Executive Chairman von Fisher Investments, Ken Fisher, schrieb von 1984 bis 2016 die Forbes-Kolumne "Portfolio Strategy" und ist damit der am längsten ununterbrochene Kolumnist in der Geschichte der Zeitschrift. In den letzten Jahren erschienen Ken Fishers Kolumnen durchgängig in den wichtigsten Medien in fast allen westeuropäischen

Ländern, einschließlich Focus Money in Deutschland, sowie in wichtigen asiatischen Ländern, und damit in mehr Ländern und mit mehr Umfang als jeder andere Kolumnist in der Geschichte. Fisher ist außerdem Autor von 11 Büchern, darunter vier New York Times-Bestseller zum Thema Finanzen und Investieren.

