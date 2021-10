Chengdu Science and Technology Bureau

Technologische Vorherrschaft in Chengdu

Chengdu, China (ots/PRNewswire)

Chengdu, die Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan, nutzt das Chengdu Science and Technology Bureau, um die Entwicklung der Stadt durch technologische Innovation voranzubringen.

Das 2016 in Chengdu gegründete Unternehmen Qitan Tech ist im Bereich der DNA-Sequenzierung tätig. Nach jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat das Unternehmen den ersten auf Nanoporen basierenden Einzelmolekül-Gensequenzer in China auf den Markt gebracht.

Anders als bei der gängigen Next-Generation-Sequenzierungstechnologie hat dieses Gerät aufgrund seiner Vorteile der Long-Read-Fähigkeit, Portabilität, Direktsequenzierungsfähigkeit und der Echtzeitausgabe der Ergebnisse breite Aussichten für zukünftige Anwendungen.

"Die Anwendungsszenarien der Nanoporen-basierten Sequenzierungstechnologie sind vielfältig und jenseits unserer Vorstellungskraft", sagt Xie Dan, einer der Gründer von Qitan Tech.

Im Bereich der öffentlichen Gesundheitsversorgung ist die Technologie aufgrund ihrer geringen Größe hilfreich. Dies hilft, die Abhängigkeit von laborbasierten Tests zu beenden. Die Tester können jederzeit und überall an vorderster Front eingesetzt werden, um Probleme zu lösen.

"Für ein Unternehmen, das sich mit Biomedizin beschäftigt, sind die Vorteile der Einrichtungen zur Unterstützung der Industrie und des Geschäftsumfelds in Chengdu offensichtlich", so Xie. Er fügte hinzu, dass das Chengdu Science and Technology Bureau das Business-Support-System kontinuierlich verbessert, damit sich Start-ups auf ihre Forschung und Entwicklung konzentrieren können.

Ein anderes Unternehmen aus Chengdu kündigte an, es werde einen "Spezial-Luftbus" auf Abruf in das öffentliche Leben einführen, um die Transportprobleme in Großstädten zu lösen.

Am 22. September schlossen sich Volocopter, der Pionier des städtischen Luftverkehrs, und Aerofugia - eine Tochtergesellschaft von Geely, die sich mit unbemannten Luftfahrzeugen beschäftigt - zusammen und gründeten ein Joint Venture in der Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone.

Das Joint Venture wird für die Produktion und den Vertrieb der Produkte von Volocopter in China zuständig sein. Es plant, den Start des städtischen Luftverkehrs innerhalb von drei bis fünf Jahren zu unterstützen. Chengdu wird als eine der ersten Städte das Projekt testen.

Neben den beiden innovationsgetriebenen Unternehmen gibt es in Chengdu eine Handvoll ähnlicher Unternehmen, da die Stadt alle Anstrengungen unternimmt, um wissenschaftliche und technologische Innovationen auf hohem Niveau zu fördern.

Im Jahr 2020 gab es 62 Gründerzentren und Technologiezentren auf Stadtebene und darüber hinaus, in denen insgesamt rund 6 000 Hightech-Unternehmen registriert waren. Der Umsatz der Hightech-Industrie der Stadt hat eine Größenordnung von 1 Billion Yuan (154,5 Milliarden Dollar) erreicht.

Die Stadtverwaltung entwickelt derzeit Strategien für den geplanten Aufbau des Chengdu-Chongqing Doppelstadt-Wirtschaftskreises. Sie hofft, dass die Stadt sich zu einem wissenschaftlichen und technologischen Innovationszentrum auf nationaler Ebene zu entwickeln.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1667552/1.jpg

Original-Content von: Chengdu Science and Technology Bureau, übermittelt durch news aktuell