Chinesische Inselprovinz Hainan schafft Stellen für globale Talente

Die im Süden Chinas gelegene Inselprovinz Hainan wird mehr als 30.000 Stellen für globale Talente ausschreiben, um den Bau eines Freihafens zu fördern, wie die lokalen Behörden auf einer Pressekonferenz am Dienstag bekanntgaben.

Die offenen Stellen werden von der Regierung, dem öffentlichen Dienstleistungssektor, staatlichen und privaten Unternehmen ausgeschrieben und betreffen die modernen Dienstleistungszweige, den Tourismus und die High-Tech-Industrie.

Es gibt insgesamt 1.717 leitende Positionen mit einem Jahresgehalt von 300.000 Yuan (ca. 42.301 US-Dollar) oder mehr, und 59 Spitzenpositionen mit einem Jahresgehalt von mindestens 1 Million Yuan, die primär die Bereiche Bildung, medizinische Behandlung und Tourismus abdecken.

Die Rekrutierung schließt 470 Positionen für internationale Talente mit ein, hauptsächlich in den Bereichen Fremdsprachenunterricht, Luftfahrtindustrie und Hotelmanagement.

Die Bewerbung für die Stellen beginnt am Dienstag, die Frist für die Online-Registrierung läuft am 30. April ab. Es wird eine Online-Plattform eingerichtet, die sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer "kontaktlose Dienstleistungen" anbietet. Die Adresse der designierten Online-Plattform lautet: Hainan Free Trade Port Investment and Talent Network (https://www.contacthainan.gov.cn/), telefonische Beratung: 400-885-9898.

Hainan hat die Genehmigung zum Aufbau einer inselweiten Pilot-Freihandelszone und zur Prüfung der Einrichtung eines Freihandelshafens mit typisch chinesischen Merkmalen erhalten.

