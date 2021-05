RevBits LLC

RevBits® wird zum Gewinner der begehrten Global InfoSec Awards während der RSA Conference 2021 ernannt

Mineola, New York (ots/PRNewswire)

Anbieter von Cybersecurity-Lösungen RevBits gewinnt mehrere Auszeichnungen bei den 9. Annual Global InfoSec Awards auf der #RSAC 2021

RevBits ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die folgende(n) Auszeichnung(en) vom Cyber Defense Magazine (CDM), dem branchenführenden Magazin für elektronische Informationssicherheit, erhalten hat:

- Innovativste E-Mail-Sicherheit - Innovativste Lösung für Endpoint Detection and Response (EDR) - Editor's Choice in Endpoint Security - Bestes Produkt im Bereich Privileged Access Management (PAM)

"Es ist äußerst erfreulich zu sehen, dass wir in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld für unsere Innovationen anerkannt werden", so David Schiffer, CEO. "Fast jedes Produkt, das wir anbieten, hat eine Auszeichnung in seiner Kategorie gewonnen, dank des großen Talents unseres Mitbegründers und CTO Mucteba Celik. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich der Cybersicherheit und der Anmeldung mehrerer US-Patente ist er der Architekt von allem, was wir schaffen. Angesichts des kontinuierlichen Anstiegs von Cybersecurity-Vorfällen werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, noch mehr Innovationen und damit immer effektivere Cybersecurity-Software zu entwickeln, um unsere Kunden besser zu schützen."

"Wir sind begeistert, diesen prestigeträchtigen und begehrten Cybersecurity Award vom Cyber Defense Magazine zu erhalten. Wir wussten, dass der Wettbewerb hart sein würde, und mit einer hochkarätigen Jury, die aus führenden Infosec-Experten aus der ganzen Welt besteht, konnten wir nicht zufriedener sein", sagte CTO Mucteba Celik von RevBits. "Wir fühlen uns geehrt, dass wir als Gewinner zu diesen Top-Cybersecurity-Unternehmen gehören."

Informationen zu RevBits

RevBits wurde 2018 gegründet und ist ein umfassendes Cybersicherheitsunternehmen, das seinen Kunden einen hervorragenden Schutz und Service bietet. Durch das Angebot von vier fortschrittlichen Sicherheitstools, die sich aus zwölf verschiedenen Modulen zusammensetzen, bietet RevBits Schutz vor den anspruchsvollsten Cyber-Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Die technologischen Entwicklungen bei RevBits gehen weiter: Seit kurzem bietet RevBits eine integrierte Plattform zur Verwaltung und Steuerung aller vier Lösungen in einem einzigen Dashboard mit Anmeldung an - die RevBits Cyber Intelligence Platform. RevBits hat seinen Hauptsitz in Mineola (New York) mit Niederlassungen in Princeton (New Jersey), Boston (Massachusetts), London (England) und Antwerpen (Belgien). Weitere Informationen über RevBits finden Sie unter www.revbits.com/aboutrevbits.

Informationen zur CDM InfoSec Auszeichnungen

Bereits zum neunten Mal zeichnet das Cyber Defense Magazine weltweit Innovatoren im Bereich InfoSec aus. Unsere Einreichungsanforderungen richten sich an alle Startup-, Early-Stage-, Later-Stage- oder börsennotierten Unternehmen aus dem Bereich INFORMATIONSSICHERHEIT (INFOSEC), die glauben, dass sie ein einzigartiges und überzeugendes Wertversprechen für ihr Produkt oder ihre Dienstleistung haben. Erfahren Sie mehr unter www.cyberdefenseawards.com

Informationen zu den Juroren

Die Juroren sind CISSP, FMDHS, CEH, zertifizierte Sicherheitsexperten, die auf der Grundlage ihrer unabhängigen Überprüfung der von den Unternehmen eingereichten Materialien auf der Website jeder Einreichung abgestimmt haben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenblätter, Whitepaper, Produktliteratur und andere Marktvariablen. CDM hat eine flexible Philosophie, um innovativere Spieler mit neuen und einzigartigen Technologien zu finden als denjenigen, der die meisten Kunden oder das meiste Geld auf der Bank hat. CDM fragt immer: "Was kommt als nächstes?", deshalb suchen wir nach InfoSec-Lösungen der nächsten Generation.

