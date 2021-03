RevBits LLC

RevBits wird als einer der Top-10-Anbieter für Cybersecurity-Lösungen im Jahr 2021 anerkannt

Mineola, New York (ots/PRNewswire)

Der Anbieter von Cybersecurity-Softwarelösungen RevBits gab heute bekannt, dass das CIO Applications Magazine das Unternehmen als Top-Anbieter von Cybersecurity-Lösungen im Jahr 2021 ausgezeichnet hat.

Als Teil der Anerkennung des Unternehmens wurde der CTO von RevBits, Mucteba Celik, von der Zeitschrift interviewt, um über das kontinuierliche Streben nach Innovation zu sprechen, das seit der Gründung von RevBits im Mittelpunkt steht.

In dem Artikel "Offering a Refreshed Look at Cybersecurity Software and Service" reflektiert Mucteba über die Herausforderungen und Erfolge von RevBits.

"Da ich aus dem Bereich der Cybersecurity-Services für große Unternehmen komme, habe ich viele Cybersecurity-Produkte eingesetzt, war aber ziemlich überrascht, dass viele, selbst die marktführenden Lösungen, erhebliche Schwachstellen enthielten."

Weiterführend zu diesem Thema erklärte Mucteba: "Noch heute verlassen sich die meisten Unternehmen auf eine Kombination verschiedener, ineffektiver Lösungen für ihre Cybersicherheit, was ein Hauptfaktor für die anhaltende, globale Krise kostspieliger und zerstörerischer Cybervorfälle ist. Die meisten dieser Angriffe, wie z. B. Ransomware oder Page Impersonation, hätten mit dem richtigen Schutz, den RevBits bietet, vermieden werden können."

RevBits wurde gegründet, um die Lücken zu schließen, die von den Mainstream-Cybersicherheitsprodukten offen gelassen werden. Basierend auf einer innovativen Architektur mit mehreren US-Patenten hat es vor kurzem die RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP) veröffentlicht, die liebevoll Every CISO's Dream genannt wird. Es beinhaltet, in einer integrierten Plattform, eine komplette Suite von Cyber-Modulen, einschließlich E-Mail-Sicherheit, Endpunktsicherheit mit EDR, PAM und Deception-Technologie, als Hauptfunktionen.

Eine zentralisierte Sicht auf die wichtigsten Komponenten der Cyberdefence mit modulübergreifenden Aktionen, die in Echtzeit verwertbare Informationen liefern, legt die Messlatte für Cybersecurity-Lösungen wirklich hoch.

"Ich bin davon überzeugt, dass dieser integrierte Ansatz mit einem einzigen Anbieter die Art und Weise verändern wird, wie Unternehmen Cybersicherheit betrachten. Die Alternative, Stovepipe-Lösungen von mehreren Anbietern einzusetzen, hat sich eindeutig nicht bewährt", so Mucteba abschließend.

Informationen zu RevBits

RevBits wurde 2018 gegründet und ist ein umfassendes Cybersicherheitsunternehmen, das seinen Kunden einen hervorragenden Schutz und Service bietet. Durch das Angebot von vier fortschrittlichen Sicherheitstools, die sich aus zehn verschiedenen Modulen zusammensetzen, bietet RevBits Schutz vor den anspruchsvollsten Cyber-Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind.

RevBits hat seinen Hauptsitz in Mineola, New York, und verfügt über Niederlassungen in Princeton, New Jersey, Boston, Massachusetts, Antwerpen (Belgien) und London (England). Für weitere Informationen über RevBits besuchen Sie bitte unsere Website www.revbits.com.

***

Original-Content von: RevBits LLC, übermittelt durch news aktuell