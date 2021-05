Neteera Technologies Ltd.

Neteera schafft es das zweite Jahr in Folge auf die jährliche CNBC Disruptor 50 Liste

Jerusalem (ots/PRNewswire)

Neteera, Weltmarktführer im Bereich der berührungslosen Erfassung von Vitaldaten, wurde zum zweiten Mal in Folge in die CNBC Disruptor 50 aufgenommen, eine jährliche Liste privater, wagniskapitalgestützter Unternehmen, die die Wirtschaft und die Art und Weise, wie wir leben, verändern. Mehr als 1.500 Nominierte bewarben sich in diesem Jahr um die prestigeträchtige Auszeichnung.

Das in Jerusalem ansässige Startup-Unternehmen entwickelte eine einzigartige Lösung zur Überwachung menschlicher physiologischer Parameter. Der Neteera-Mikrosensor stellt einen berührungslosen, freihändigen, kabellosen und einwegfreien Ansatz dar, um auf sichere Weise eine schnelle und genaue Erfassung von Vitalzeichen und Biodaten in Echtzeit zu ermöglichen und gleichzeitig historische Daten zu liefern, wodurch Leben geschützt und verbessert werden. Die Technologie ist sowohl für zu Hause als auch für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geeignet. Neteera ermöglicht weltweit eine personalisierte Pflege durch fortschrittliches Gesundheitsmanagement.

Die nahtlose und kontinuierliche Patientenüberwachung ohne Beteiligung des Patienten ist eine lange gesuchte Lösung, die das Verständnis des Patientenstatus erheblich vereinfacht, die Prognose verbessert und den Stresslevel und die Kosten für den Patienten reduziert. Die Technologie von Neteera basiert auf einer Kombination aus proprietärem Mikro-Radar auf Chip, Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Cloud. Es gibt keine Kameras, und alle gewonnenen Informationen werden anonymisiert, was ultimativen Datenschutz bietet.

Isaac Litman, Gründer und CEO von Neteera sagte: "Dass wir zum zweiten Mal in Folge zum CNBC Disruptor 50 ernannt wurden, ist ein klarer Hinweis auf das Potenzial von Neteera, das Gesundheitswesen, wie wir es kennen, zu verändern. Das Gesundheitswesen ist dabei, sich neu zu definieren, und wir sind stolz darauf, eine Vorreiterrolle im Streben nach Sicherheit, Komfort, Qualität und Gleichberechtigung der Pflege für alle zu spielen. Wie es einer unserer Kunden ausdrückte: 'Neteera sollte Teil jedes Endpunktes der klinischen Versorgung sein, von Krankenhäusern, über Kliniken bis hin zu Zuhause'."

INFORMATIONEN ZU NETEERA TECHNOLOGIES

Neteera ist ein in Jerusalem ansässiges Hightech-Unternehmen mit der Vision, die Gesundheitsversorgung für alle zugänglich zu machen, unabhängig davon, wie viel sie für ihre Krankenversicherung bezahlen. Neteera erleichtert die Gesundheitsversorgung von zu Hause, im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen, unterstützt das Pflegepersonal durch eine sicherere Arbeitsumgebung und spart den Gesundheitssystemen Geld und Ressourcen bei der Patientenversorgung, wodurch Leben verbessert und gerettet werden.

