Neteera, Weltmarktführer bei kontaktloser Überwachung von Vitalparametern, kündigt kontaktloses Vitalsensoriksystem zur Früherkennung und häuslichen Versorgung von COVID-19-Patienten an

Während die Welt mit der aktuellen COVID-19-(Coronavirus-)Pandemie ringt, hat sich gezeigt, wie wichtig die Schnittstelle zwischen virusinfizierten Menschen und der Infrastruktur zur Grundversorgung dringend hilfsbedürftiger Menschen ist.

Genau an dieser derzeit überlasteten Nahtstelle setzt die Arbeit an, die das in Jerusalem beheimatete Start-up Neteera über die vergangenen fünf Jahre geleistet hat. Neteera hat einen Mikrosensor im Miniaturformat entwickelt, der Vitalparameter wie Herz- und Atemfrequenz aus der Ferne und durch Kleidung hindurch aufzeichnet - ganz ohne Körperkontakt zur überwachten Person.

Unter dem Eindruck der aktuellen COVID-19-Krise hat Neteera heute bekanntgegeben, dass es den Produktionsplan für seine erste kommerzielle Plattform, die Neteera Contactless Vitals-(NCV-)Serie, in zwei spezifischen Konfigurationen beschleunigt hat:

1. Neteera-1.0 Contactless Screening: Integrierte Wärmekamera, erkennt schnell eine erhöhte Herz- und Atemfrequenz bzw. Temperatur, etablierte Symptome von COVID-19. Eignet sich für Erstuntersuchung im Krankenhaus, Massenverkehrsmittel, Arbeitsplatz und ähnliche Einsatzbereiche. 2. Neteera-1.2 Contactless Vitals Sensor : Kontinuierliche, kontaktlose und patientennahe Überwachung der Vitalparameter - im Krankenhaus, in der ambulanten Pflegeeinrichtung oder in der häuslichen Umgebung. Neteeras Sensor identifiziert Menschen, die sich schnell in ärztliche Behandlung begeben sollten, und reduziert so das Risiko einer COVID-19-Übertragung und therapieassoziierter Infektionen (HAI).

Diese Plattformen stehen im Mittelpunkt aktueller Gemeinschaftsprojekte zwischen Neteera und staatlichen bzw. gewerblichen Gesundheitsinstitutionen in Israel und im Ausland.

Isaac Litman, Gründer und CEO von Neteera, sagte: "Notlagen wie diese erfordern eine schnelle Reaktion. Wir appellieren an unsere Branchenpartner, sich dieser Initiative von Neteera anzuschließen. Durch die rasche Entwicklung stark verbesserter Screening-Technologien können wir alle mit einem Gefühl der Sicherheit an unseren Arbeitsplatz zurückkehren. Und Patienten können im Krankenhaus und zu Hause besser versorgt werden."

INFORMATIONEN ZU NETEERA TECHNOLOGIES

Neteera ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Jerusalem und Weltmarktführer bei Lösungen zur entfernten, kontaktlosen Überwachung von Vitalparametern. Neteeras Kombination aus eigenentwickelten hochauflösenden Radar-on-Chip-Technologien und patentierter Software ermöglicht zum ersten Mal die kontinuierliche Überwachung menschlicher Vitalparameter - aus der Ferne und kontaktlos. Dies verbessert den Patientenkomfort und liefert aussagekräftige physiologische Daten in Echtzeit. Therapieassoziierte Infektionen werden verringert, indem der körperliche Kontakt zwischen Patienten und Gesundheitsversorgern auf ein Minimum beschränkt wird.

