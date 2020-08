Fapon Biotech Inc.

Fapon startet zweite COVID-19-Spendenaktion über 100 Millionen vollständig humane RBD IgM & IgG QC-Testmaterialien gegen SARS-CoV-2

Fapon Biotech Inc. (Fapon), ein weltweit führender Anbieter von Rohmaterial & Komplettlösungen für In-vitro-Diagnostika (IVD), gibt eine neue COVID-19-Spende bekannt. Mit der Spende von 100 Millionen vollständig humanen RBD IgM & IgG QC-Testmaterialien gegen SARS-CoV-2 soll dem dringenden Bedarf nach der Entwicklung und Optimierung zuverlässiger Qualitätskontrollen für hochwertige Antikörpertests entsprochen werden. Die erste Spende wurde im Februar angestoßen, bei der 3 Millionen PCR-Testkomponenten zur Verfügung gestellt wurden, um die Knappheit an Rohmaterialien zu beheben. Die neue Wohltätigkeitsaktion unterstreicht die Unternehmensmission von Fapon, die darin besteht, eine frühere Krankheitserkennung sowie eine benutzerfreundlichere, genauere und erschwinglichere Diagnose im Kampf gegen COVID-19 zu ermöglichen.

Die tägliche Produktion von COVID-19-Antikörpertests ist immens, da sie nicht nur zum Infektionsnachweis, sondern auch in anderen medizinischen Bereichen eingesetzt werden. Es kommt jedoch immer wieder zu Nachrichten über falsch negative Testergebnisse. Die RBD IgM & IgG QC-Materialien von Fapon können die Entwicklung und Optimierung zuverlässiger Qualitätskontrollen unterstützen, dadurch die Leistung von Antikörpertests verbessern und somit Abhilfe gegen das Problem falsch negativer Testergebnisse schaffen.

"In dieser beispiellosen Zeit, die im Zeichen sich ständig wandelnder medizinischer Bedürfnisse steht, sind wir entschlossen, der Branche konkrete Vorteile zu bringen, indem wir Partner mit dem unterstützen, was sie jetzt und in Zukunft benötigen", erklärte der CEO von Fapon.

"Die Reaktionen der Industrie zu unserer ersten PCR-Spende waren außerordentlich. Wir haben die Rohmaterialknappheit entschärft. PCR-Hersteller aus über vierzig Ländern haben mit uns bei der Entwicklung und Herstellung von Tests zusammengearbeitet. Wir haben damals Rohmaterialien für die Herstellung von über 100 Millionen diagnostischer Tests geliefert und die Produktionskapazität um 500 % erhöht."

"Diese zweite Spende besteht aus stark nachgefragten QC-Materialien, die das Herzstück zuverlässiger Antikörpertests bilden. Sie wird dazu beitragen, den internen QC-Prozess zu beschleunigen und Vertrauen in die Testergebnisse zu schaffen. Wir freuen uns sehr auf die Beteiligung globaler IVD-Partner."

Fapon beweist unübertroffene F&E-Fähigkeiten während der Pandemie, um kontinuierlich neue COVID-19-Produkte auf den Markt zu bringen. Zu den vorgestellten Produkten gehören N-Antikörper, N/S/RBD-Antigene, ACE2-Antigene, sekundäre Antikörper, RT-PCR-Testkomponenten für den direkten Nachweis in einem einzigen Schritt, Enzyme und mehr. Die vollständige Produktliste ist unter https://bit.ly/2DxarJ1 abrufbar.

Informationen zu Fapon

Fapon (gegründet 2001) ist ein weltweit führender Anbieter von Rohmaterial & Komplettlösungen für In-vitro-Diagnostika (IVD). Fapon kann mehr als 700 Rohmaterialien für Reagenzien liefern, die für Schnelltests, Molekulardiagnostik, ELISA, CLIA, CMIA und Biochemie verwendet werden. Mit seinen Lösungen für POCT, CLIA und Immunturbidimetrie unterstützt Fapon Kunden bei den verschiedensten Anwendungsszenarien.

