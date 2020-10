truu gmbh

truu original air ermöglicht Club-Wiedereröffnung

Pforzheim (ots)

Die Gelsenkirchener Club-Bar 'M One' hat vor allem durch die innovativen Dauerbeschichtungen von truu am vergangenen Samstag ihre Türen wieder öffnen können.

M One am einstigen Gelsenkirchener Zechenhafen Graf Bismarck hatte erst im Frühjahr 2019 eröffnet und musste in diesem Jahr wegen der Coronakrise vorübergehend wieder geschlossen werden. Dank truu ist nun eine nachhaltige Dauerdesinfektion gewährleistet und Gäste sowie Mitarbeiter sind optimal geschützt.

"Die Pandemie hat die Bar-Szene und viele weitere Branchen vor fast unlösbare Probleme gestellt", so truu CEO Timo Krause. "Mit unserer Beschichtung hat die Club-Bar 'M One' im Herzen des Ruhrgebiets ein Zeichen gesetzt, dass auch in diesen Zeiten vieles möglich ist, wenn man auf hochwirksame Produkte wie unsere vertraut."

Die Beschichtungen der truu original air pro Serie waren der maßgebliche Faktor für die Genehmigung des Hygienekonzeptes durch die städtischen Behörden. Die eingesetzten truu Produkte gehören zu einem umfangreichen Maßnahmenkatalog des Gelsenkirchener Dienstleisters h.i. COMPETENCE, einer Tochter der Stölting Group. Diese gehört zu den deutschlandweit führenden Anbietern von Serviceleistungen in den Bereichen Cleaning, Security und Personal.

Der Katalog enthält neben den allgemein gültigen Abstandsregeln und Dokumentationspflichten den Einsatz hochwirksamer Handdesinfektion, sicherer Typ-2-Masken für Mund und Nase sowie von Belüftungsanlagen mit starken Filtern. Die truu Dauerbeschichtungen befreien zudem die gesamte Raumluft des "M One" sowie nahezu alle Kontaktflächen langanhaltend von Viren, Bakterien und Keimen. Krankheitserreger werden aktiv unschädlich gemacht und Infektionsketten damit nachhaltig unterbrochen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Desinfektionsmitteln wirken die wasserbasierten Beschichtungen dauerhaft und teils jahrelang, ohne dass die Wirkung beeinträchtigt ist.

Zu truu:

truu gehört zu den führenden Anbietern von hochwertigen Filteranlagen und innovativen Luftreinigungstechnologien. Mit den Wasserveredlungssystemen truu home, truu mobile und truu fountain sowie den dauerwirksamen Beschichtungen der truu original air Serie bietet das Unternehmen Produkte, die für reines, schadstofffreies Wasser sowie hygienisch saubere Raumluft und Kontaktflächen sorgen.

