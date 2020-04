truu wasserweik gmbh

Wachstumschampion: truu baut Position aus

Pforzheim (ots)

truu zählt laut mehreren veröffentlichten Berichten zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Deutschlands und Europas.

So rangiert das Unternehmen für hochwertige Filtertechnologien im aktuellen Special Report der Financial Times 2020 ("FT 1000": Europe's Fastest Growing Companies 2020) auf Platz 358 unter den Top 1000 in Europa. Im Ranking 2019 hatte truu noch Platz 886 belegt.

Der "FT 1000", der zusammen mit dem Forschungsunternehmen Statista erstellt wurde, listet die europäischen Unternehmen auf, die die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bei den Einnahmen erzielt haben.

Auch im "Fokus & Statista Wachstumschampion 2020 - Top 500 Deutschland" belegt truu mit Rang 76 unter allen Firmen eine Top-Position. In der Rangliste der Wachstumschampions im Maschinen- und Anlagenbau liegt das Pforzheimer Unternehmen sogar auf Platz 5 in Deutschland (2019: Platz 201 bzw. 7).

"Wir hatten natürlich schon zu Beginn unserer unternehmerischen Tätigkeit die Zuversicht, dass der Markt unsere Produkte außergewöhnlich gut annehmen wird", so truu CEO Timo Krause. "Aber innerhalb weniger Jahre in die Top-Riege der deutschen und europäischen Wachstums-Unternehmen aufzusteigen und uns kontinuierlich noch zu verbessern, das erfüllt uns durchaus mit Stolz", so Krause weiter.

Zu truu:

truu gehört zu den führenden Anbietern von hochwertigen Filtertechnologien. Mit truu water und truu air bietet das Unternehmen mit Stammsitz in Pforzheim Produkte zur Wasserveredlung und zur Reinigung von Luft mit Licht.

