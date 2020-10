Vype

Afrobeats-Sänger Davido enthüllt Inspirationen hinter seinem neuen Album "A Better Time"

London (ots/PRNewswire)

Im Rahmen der Filmreihe "Routes of Inspiration" gibt Davido gibt Einblicke in den kreativen Prozess hinter seinem neuen Album "A Better Time"

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Albums "A Better Time" von Afrobeats-Künstlers Davido, das am 30. Oktober herauskommen soll, zeigt ein in Zusammenarbeit mit Vype entstandener neuer, exklusiver Film einzigartige Momente der Inspiration.

Der Film, der exklusiv auf Vype YouTube zu sehen ist, folgt Davido, der in Atlanta, USA, geboren, aber in Lagos aufgewachsen ist, auf seiner Suche nach Inspiration im nigerianischen Lagos, wo er sein neues Album geschrieben hat. Der exklusive Inhalt ist Teil von Routes of Inspiration, einer Serie von Vype, die aufzeigen möchte, wie Kreativschaffende und Künstler ihre Inspirationen finden. Für Davido ist seine Heimatstadt Lagos die "Route of Inspiration". Nachdem Live-Unterhaltungsveranstaltungen auf der ganzen Welt abgesagt worden waren, wurde die Aktion ins Leben gerufen, um Künstlern und Fans einen neuen Weg zu ermöglichen, miteinander in Kontakt zu bleiben. Auf der Instagram-Seite von Vype haben die Fans die Möglichkeit, im Rahmen der exklusiven Medienpartnerschaft mit Complex einmalige Fanartikel zu gewinnen.

Der Film folgt Davidos kreativem Prozess wie beim Schreiben und beim Aufnehmen von einigen der größten Songs auf seinem neuen Album. Der exklusive Film macht auch deutlich, dass Davidos Inspiration in hohem Maße von seiner Umgebung beeinflusst wird, sei es von Freunden, Familie oder der Bevölkerung in Lagos. So ist Davido mit seinen Freunden und seiner Familie zu sehen, aber auch mit Kollegen wie Nas und Mayorkun, die mit ihm an der Entstehung seines neuen Albums arbeiten.

Davido erklärt, wie sein neues Album entstanden ist: "Die Pandemie spielt eine große Rolle dabei, denn ich musste meine Tournee abbrechen. Wäre ich weiter auf Tournee gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich keine Zeit gehabt, Songs aufzunehmen, aber zu Hause in Lagos habe ich viel Zeit mit Aufnahmen verbracht, und das Ergebnis ist wirklich gut. Es hat ungefähr zwei oder drei Monate gedauert, aber als ich mit den Aufnahmen angefangen habe, hatte ich keinen Plan, ich wollte eigentlich nur Spaß daran haben."

Die Reihe Routes of Inspiration besteht aus intimen Gesprächen mit Künstlern und Musikern über ihre Inspirationen. Außerdem werden Live-Musikshows in kleinem Rahmen gezeigt. Die kostenlose Filmreihe zeigt Lebenserfahrungen und spielt Songs, die von Resilienz und Hoffnung handeln. Ziel ist es, in einer Zeit, in der die Menschen zu Hause bleiben, kreative Wege der Vernetzung aufzuzeigen. Die erste Vorführungsreihe startete bereits im März, kurz nachdem Lockdown-Maßnahmen ausgerufen wurden. Sie erreichte über 350.000 Fans in der ganzen Welt.

Davido ist einer der bekanntesten Afrobeats-Künstler. Seinen Durchbruch hatte er mit dem Hit "Fall", der 21 Wochen lang in der Kategorie der Mainstream R&B/HipHop der Billboard-Charts stand und mit bislang 170 Millionen Aufrufen der meistgesehene nigerianische Titel auf YouTube ist. Davido wurde mit über 30 internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter zwei MTV European Music Awards, und ist der erste afrikanische Künstler, der ein ausverkauftes Konzert in der O2 Arena in London gegeben hat (bei dem Idris Elba die Eröffnung übernahm).

Der Film wird im Vorfeld der Veröffentlichung von Davidos neuem Album "A Better Time" gezeigt. "Davidos kreatives Denken hinter seinem Album zu sehen, ist an sich schon inspirierend. Es ist uns eine Ehre, mit Davido daran zu arbeiten, und wir hoffen, dass dies weitere Künstler dazu anzuregt, ebenfalls über ihre Inspirationen zu sprechen", erklärte Elly Criticou, Vapour Category Director bei BAT.

Der Film Routes of Inspiration ist in voller Länge auf dem YouTube-Kanal von Vype hier, auf der Instagram-Seite @Vype_worldwide von Vype und über ausgewählte Medienpartner auf Complex.com zu sehen.

Hinweise an die Redaktion:

Weitere Informationen zu den Produkten oder Bilder erhalten Sie bei:

Sophie McCulloch - sophie.mcculloch@bcw-global.com / +44 20 7331 5308

Informationen zu British American Tobacco: British American Tobacco Group (BAT) ist eines der weltweit führenden Konsumgüterunternehmen und bietet Millionen Konsumenten auf der ganzen Welt Tabak- und Nikotinprodukte verschiedener Kategorien an. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 55.000 Menschen und ist in über 55 Ländern mit seinen Marken vertreten, von denen es in 48 eine Fabrik betreibt. Das strategische Sortiment besteht aus den globalen Zigarettenmarken sowie einer wachsenden Anzahl an potenziell risikoreduzierten Produkten. Dazu gehören neben Dampf- und Tabakerhitzungsprodukten auch traditionelle sowie moderne Produkte zum oralen Gebrauch.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=BPdt7t9KpB8

Original-Content von: Vype, übermittelt durch news aktuell