Ningxia, ein aufstrebender Stern auf der weltweiten Weinkarte

Chinas autonome Region Ningxia Hui, die am häufigsten ausgezeichnete Weinregion Chinas, konnte auf der Berliner Wein Trophy, die am 9. März stattfand laut dem Verwaltungskomitee der Zonen-Trauben-Branche der Weinregion am östlichen Ausläufer des Helan-Gebirges in der Weinregion Ningxia 22 Gold-Auszeichnungen erzielen. Ningxia, eine Region bei der es sich um einen aufstrebenden Stern als Weinregion handelt, hat in den vergangenen Jahren über 700 internationale Auszeichnungen gewonnen.

Dank des besonderen Terroir, zusammen mit der langen Dauer, der Schwarzerde, dem geringen Niederschlag, etc. werden die östlichen Ausläufer des Helan-Gebirges in Ningxia oft als chinesisches Bordeaux bezeichnet, das allgemein als eine der weltweit besten Regionen für den Anbau von Weintrauben und für die Herstellung hervorragender Weine bekannt ist.

Derzeit hat sich Ningxia mit 38.000 Hektar Anbaufläche für Weintrauben und einer Produktion von rund 120 Millionen Flaschen Wein pro Jahr zu einer der konzentriertesten und zusammenhängendsten Produktionsgebiete Chinas entwickelt.

Ningxia ist die erste Weinregion mit Schlössern in China und zieht viele chinesische und ausländische Investoren an. Bis Ende 2019 wurden 92 Weingüter angelegt und 119 weitere befinden befinden sich noch im Bau. Ningxia exportiert in über 20 Länder und Regionen, u. a. nach Frankreich, Kanada, Australien, usw..

Ningxia ist die erste chinesische Provinz, die im Jahr 2012 bei der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) gelistet wurde und wurde im Jahr 2013 außerdem im The World Atlas of Wine geführt.

Es ist genau so wie Master of Wine Jancis Robinson lobt: "Es gibt keinen Zweifel, dass die Zukunft des chinesischen Weins in Ningxia liegt."

