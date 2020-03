Netmarble EMEA

Netmarble EMEA arbeitet künftig mit Forte zusammen, um neue Standards im Gaming-Betrieb zu setzen

Einführung eines innovativen Gaming-Dienstes auf Basis von Blockchaintechnologie zusätzlich zu den aktuellen und künftigen Spieletiteln

Netmarble EMEA, führendes Gaming-Unternehmen in den Regionen Türkei, Naher Osten und Afrika, gab heute die Partnerschaft mit Forte, einem innovativen Unternehmen im Bereich Blockchaintechnologie-Entwicklung, bekannt.

Mit dieser Partnerschaft möchte Netmarble EMEA zusätzlich zu den derzeit in der Türkei erhältlichen beliebten Gaming-Titeln mithilfe der offenen und leicht anzuwendenden Blockchain-Plattformen von Forte zusätzlich innovative Gaming-Betriebstechnologien einführen.

Die Architektur der Blockhain-Plattform von Forte ist frei, offen und Spieleplattform-unabhängig. Die Plattform nutzt Open-Source-Protokolle wie Ethereum und Interledger, die die Erstellung von In-Game-Assets ermöglichen, die sich im Besitz der Spieler befinden, die damit Crosschain-Transaktionen tätigen können. Im Laufe der Zeit wird die Plattform zunehmend dezentralisiert und geht größtenteils in den Besitz und unter die Kontrolle der Gaming-Community (und nicht einer einzigen Firma) über.

Netmarble EMEA mit Sitz in Istanbul, Türkei, ist Marktführer der Gaming-Branche in der Türkei und MENA-Region und arbeitet proaktiv mit verschiedenen Studios von Spieleentwicklern für mobile und PC-Plattformen zusammen.

Weitere Informationen zu dieser Kooperation und den geplanten Innovationen am Spiele-Lineup werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Informationen zu Netmarble EMEA

Netmarble EMA ist mit mehr als 50 Millionen registrierten Spielern das führende Gaming-Unternehmen der Regionen Türkei, Naher Osten und Afrika. Netmarble EMEA veröffentlicht Hyper-Casual 2.0-Spiele und arbeitet mit den besten unabhängigen Entwicklerstudios in der Türkei, Osteuropa und der MENA-Region zusammen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Qualitätskontroll-, Marketing-, Lokalisierungs-, Public-Relation- und IT-Dienste für erfolgreiche Spiele wie Marvel Future Fight, Seven Knights und Lineage 2 Revolution an. Netmarble EMEA unterstützt die Entwicklung der Gaming-Kultur in der Region und bietet mit www.joygame.com, einem der Gaming-Portale mit dem höchsten Verkehr der Region, hochgradige Unterhaltungs- und Sozialisierungsangebote an. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.netmarbleemea.com.

Informationen zu Netmarble Corporation

Netmarble Corporation will ein weltweites Publikum in allen Altersgruppen mit erstklassigem Mobile Gaming versorgen. Das 2000 in Korea gegründete Netmarble ist eines der am schnellsten wachsenden Mobile-Game-Unternehmen und zählt kontinuierlich zu den weltweit führenden Entwicklern und Publishern im Mobile-Bereich. Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern erstellt und pflegt das Unternehmen einige der erfolgreichsten Handyspiele wie Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, BTS WORLD, Everybody's Marble und Seven Knights. Netmarble ist die Muttergesellschaft von Kabam, einem führenden Entwickler für kostenlose Massively-Multiplayer-Games, größter Anteilseigner von Jam City, einem führenden Entwickler für Social Gaming, und ein Hauptanteilseigner von BigHit Entertainment, einem Unternehmen für Musikproduktion und Künstlermanagement, und unterhält strategische Partnerschaften mit der CJ ENM Corporation, dem größten Unterhaltungsunternehmen in Asien, der Tencent Holdings, Asiens größtem Internetunternehmen und dem prominenten MMORPG-Unternehmen NCsoft. Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com

