Bertelsmann Content Alliance feiert Asterix-Comics

Hamburg, Köln (ots)

STERN veröffentlicht exklusiv wöchentliche Comic-Reihe, Asterix-Spezial sowie neuen zehnteiligen Podcast zur Erfolgs-Marke

Start der Serie "Idefix und die Unbeugsamen" am 5. November bei SUPER RTL und Ausstrahlung zahlreicher Animations- und Spielfilme

Idefix wird Testimonial der Nachhaltigkeitswoche "Packen wir's an! - Damit es auch morgen noch läuft."

Vielfältige weitere Geschäfte von Bertelsmann-Einheiten mit Asterix-Verlag Hachette - von Druck über Vertrieb bis hin zu Merchandise

Über 60 Jahre nach Erscheinen des ersten Asterix Bandes in Frankreich und anlässlich der Veröffentlichung von "Asterix und der Greif" am 21. Oktober 2021, feiern die Medien der Bertelsmann Content Alliance die Kultmarke Asterix mit umfangreichen Inhalten und Produktangeboten für Leser:innen, Hörer:innen und Zuschauer:innen.

Der STERN veröffentlicht ab heute, 16.09., wöchentliche Comicstrips. Unter dem Titel "Asterix und die große Reise" wird eine sechsteilige Fortsetzungsgeschichte erzählt. Am 21. Oktober erscheint der letzte Teil der Reihe in einem großen STERN Asterix Special. Darüber hinaus ist ein Podcast geplant. "Asterix - der Podcast" beschäftigt sich in bis zu zehn Folgen mit dem Phänomen Asterix, lässt viele Expert:innen und prominente Asterix-Fans zu Wort kommen, vermittelt viel nützliches Wissen über Gallier und Römer und beleuchtet den langanhaltenden Erfolg dieser einzigartigen Comic-Reihe. Er ist ab Mitte Oktober auf AUDIO NOW und überall dort verfügbar, wo es Podcasts gibt.

Hund Idefix ist als Testimonial Teil der Nachhaltigkeitswoche "Packen wir's an! - Damit es auch morgen noch läuft." (4. - 10. Oktober) und wird der erste tierische Naturschützer der Comic-Geschichte.

RTL und SUPER RTL werden die Veröffentlichung des neuen Bandes "Asterix und der Greif" am 21. Oktober 2021 in den verschiedenen Magazin-Formaten begleiten. Mit "Idefix und die Unbeugsamen" bringt SUPER RTL außerdem ab dem 5. November, täglich um 19.45 Uhr, die erste Animationsserie aus dem Asterix-Universum auf die Bildschirme. Das als Prequel angelegte CGI-Format stellt erstmals die Abenteuer von Hund Idefix in den Vordergrund, bevor er Obelix' treuer Begleiter wurde. Der typische Humor und die bekannten Motive der Abenteuer der wagemutigen Gallier werden dabei in den 52 Episoden à 11 Minuten aufgegriffen und in die Tierwelt übertragen. Kleine und große Fans können sich ebenfalls auf Cameo-Auftritte bekannter Figuren aus der Comic- und Filmreihe freuen. SUPER RTL hält alle Lizenzrechte zu den Asterix Animations- und Spielfilmen und wird zum Start der Serie vom 5. - 11. November zahlreiche Filme ausstrahlen. Bereits im vergangenen Jahr hat der Sender die Vermarktungsrechte vom französischen Verlag Hachette erworben und entwickelt zum Start eines der umfänglichsten Lizenz- und Merchandisingprogramme zu den Asterix-Figuren.

Bereits seit 2001 wurden fast alle "Asterix"-Bände von Egmont Ehapa Media bei der Bertelsmann Printing Group (Mohn Media) gedruckt, so auch der neue Band "Asterix und der Greif". Der Vertrieb der Comics läuft über den DMV Der Medienvertrieb.

RTL Deutschland, UFA, RTL Radio Deutschland, die Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr sowie das Musikunternehmen BMG begeistern mit ihren kreativen Inhalten täglich viele Millionen Menschen in Deutschland. Gemeinsam bilden sie die Bertelsmann Content Alliance. Mit diesem Verbund schafft Bertelsmann neue Formate und einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten in Deutschland. So wird die Bertelsmann Content Alliance zum innovativen und leistungsstarken Partner für alle Kreativen. Bertelsmann investiert jährlich weltweit rund 6 Mrd. Euro in kreative Inhalte.

