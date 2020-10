Bertelsmann Content Alliance

Hamburg, Köln (ots)

Die Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance erreichen mit ihren Medien nahezu jeden Menschen in Deutschland. Diese mediale Kraft und Reichweite bündeln sie regelmäßig unter dem Claim "Packen wir's an!", um auf zukunftsrelevante Themen aufmerksam zu machen und einen Beitrag für eine nachhaltige und bewusste Zukunft zu leisten. Nach dem Thema 'Foodwaste und nachhaltige Ernährung' beschäftigen sich die Sender und Marken der Mediengruppe RTL und Gruner + Jahr vom 5. bis 11.Oktober 2020 im Rahmen einer neuen Themenwoche nun mit dem Schwerpunkt Mobilität. Unter dem Motto "Packen wir's an - für eine bewegte Zukunft" geben die Unternehmen einen Ausblick auf Trends, Innovationen und wie wir uns in Zukunft klima- und umweltfreundlich fortbewegen können.

Mit den vielfältigen Facetten umweltfreundlicher und nachhaltiger Mobilität in Deutschland und Europa beschäftigen sich die Sender und Plattformen der Mediengruppe RTL Deutschland. Bei RTL gipfelt die Themenwoche in den News- und Magazinsendungen am Freitag in einem außergewöhnlichen Experiment: Dann tritt Sänger Wincent Weiss auf einer Fahrt von Hamburg nach Mannheim gegen einen Fan an, der gleichzeitig von Dresden nach Köln fährt. Beide absolvieren die 570 Kilometer Strecke von Norden nach Süden bzw. von Osten nach Westen in E-Autos und werden zeigen, wie fit Deutschland in Sachen E-Mobilität ist. Das Live-Event wird auch bei RTL.de und ntv.de übertragen. VOX beschäftigt sich bei "auto mobil" unter anderem mit E-Mobilität. ntv berichtet in Magazinen und Reportagen über Themen wie urbanen Transport und nachhaltiges Reisen, der Podcast "Wieder was gelernt" widmet sich der Mobilität der Zukunft und mit "ntv mobil" ist erst kürzlich ein wöchentliches Mobilitätsmagazin gestartet. Sender- und plattformübergreifende Werbetrenner und Imagetrailer mit dem Claim "Packen wir´s an - für eine bewegte Zukunft" runden das Angebot der Themenwoche ab.

Die Marken von Gruner + Jahr beleuchten die Mobilität der Zukunft aus verschiedenen Blickwinkeln und berichten umfangreich in Print und Online: So titelt der STERN am 8. Oktober mit einem großen Test, für den Leser*innen zwei Wochen lang ihre Verbrenner gegen E-Autos tauschten. GEO startet eine sechs-teilige Serie zur Nachhaltigkeit und geht im ersten Teil (EVT 16. Oktober), ebenfalls in einer Titelgeschichte, der Frage auf den Grund, "Wie kommen wir klimafreundlich durch die Welt?". GALA nimmt unter die Lupe, welche Promis mit welchen Verkehrsmitteln an ihre Ziele gelangen und die Redaktion der BARBARA fährt mit dem Nachtzug von Berlin nach Basel. BRIGITTE.de und GALA.de legen mit unterschiedlichen Thementagen den Fokus auf nachhaltiges Fahren und Reisen. Auch GUIDO, ESSEN + TRINKEN, GEO Special, GEO Saison und viele weitere Marken klären über den Megatrend Mobilität auf. Zudem produziert die Audio Alliance Sonderfolgen der G+J-Podcasts "STERN nachgefragt" und "CAPITAL - Stunde Null", die auf AUDIO NOW abrufbar sind.

#PACKENWIRSAN

Bertelsmann Content Alliance

Die Mediengruppe RTL Deutschland, die UFA, RTL Radio Deutschland, die Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr sowie das Musikunternehmen BMG begeistern mit ihren kreativen Inhalten täglich viele Millionen Menschen in Deutschland. Gemeinsam bilden sie die Bertelsmann Content Alliance. Mit diesem Verbund schafft Bertelsmann neue Formate und einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten in Deutschland. So wird die Bertelsmann Content Alliance zum innovativen und leistungsstarken Partner für alle Kreativen. Bertelsmann investiert jährlich weltweit rund 6 Mrd. Euro in kreative Inhalte.

