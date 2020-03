Cirque du Soleil Entertainment Group

Cirque du Soleil Entertainment Group gibt vorübergehende unternehmensweite Entlassungen infolge der Coronavirus-Pandemie bekannt

Montreal, Canada (ots/PRNewswire)

DIE ERFORDERLICHE ABSAGE ALLER SHOWS ZWINGT DAS UNTERNEHMEN, WICHTIGE SCHRITTE FÜR DIE STABILISIERUNG UND VORBEREITUNG AUF DIE WIEDERERÖFFNUNGEN NACH DER CORONAKRISE ZU UNTERNEHMEN

- Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der Zwangsabsage aller ihrer Shows weltweit zur Gewährleistung der Gesundheit, Sicherheit und des Wohlbefindens ihrer Mitarbeiter, Artisten und Besucher ist die Cirque du Soleil Entertainment Group zu einem vorübergehenden bedeutenden Personalabbau gezwungen, der 95 % ihrer Belegschaft - 4679 Mitarbeiter - mit sofortiger Wirkung betrifft. Dies war eine unglaublich schwierige Entscheidung für die Gruppe, doch die Maßnahme war erforderlich, um das Unternehmen für die Zukunft zu stabilisieren.

Städte und Länder, in denen die Gruppe auftritt, hatten aufgrund der Gesundheitskrise den Richtlinien der Regierungen folgend einstimmig das Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 250 Personen ausgesprochen. Infolgedessen hatte das Unternehmen keine andere Wahl, als seine Aktivität auf nie dagewesene Weise zu unterbrechen, bis die Pandemie unter Kontrolle ist und seine Artisten, Mitarbeiter und Zuschauer keinem Risiko mehr ausgesetzt sind. Bei Beginn dieser Krise hatte die Gruppe 44 Produktionen in ihrem Portfolio aktiver Shows. Als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Coronavirus-Situation als Pandemie einstufte, hatte das Unternehmen keine andere Wahl, als seine Aktivitäten einzustellen. Diese Entscheidung ist keine leichte gewesen.

"Es ist der schwierigste Tag in der Geschichte der Cirque du Soleil Entertainment Group. Wir sind über die heute getroffenen drastischen Maßnahmen tieftraurig, da die vorübergehenden Entlassungen viele hart arbeitende, engagierte Menschen betreffen. Leider ist diese Entscheidung unsere einzige Option, da wir uns in eine Position bringen müssen, die es uns ermöglicht, diese schwierige Situation zu überstehen und uns auf spätere Wiedereröffnungen vorzubereiten", so Daniel Lamarre, Präsident und CEO der Cirque du Soleil Entertainment Group.

Die Cirque du Soleil Entertainment Group arbeitet mit allen ihren Partnern sowie den Bundes- und Landesregierungen zusammen, um zu ermitteln, wie sie ihre Mitarbeiter am besten unterstützen und eine sofortige gesunde Rückkehr nach Kontrolle der Pandemie vorbereiten kann. Zu den sofortigen Maßnahmen zur Unterstützung von Mitarbeitern, die vorübergehend entlassen wurden, zählen bezahlter Urlaub, fortlaufender Versicherungsschutz und Zugang zum Mitarbeiter-Unterstützungsprogramm der Gruppe.

Diese strategischen Handlungen werden es der Cirque du Soleil Entertainment Group ermöglichen, ihren Betrieb weiterzuführen und wieder aufzubauen, sobald die globale Krise nachlässt. Ein Kern-Support-Team wird weiterhin im Unternehmen arbeiten, um grundlegende Geschäftstätigkeiten sowie die Tourenplanung und den Ticketverkauf für unsere Shows fortzuführen, die später in diesem Jahr und im Jahr 2021 stattfinden werden, und um die Wiedereinstellung für die Zeit, in der die Vorstellungen wieder aufgenommen werden können, vorzubereiten. "Als eine der vertrauenswürdigsten Marken und eines der erfolgreichsten Live-Entertainment-Unternehmen sind wir überzeugt, dass wir, wenn der Tag kommt, an dem wir unsere Shows wiedereröffnen können, bereit sein werden, die Millionen von Fans willkommen zu heißen, die weltweit unsere Shows besuchen", schloss Daniel Lamarre.

Informationen zur Cirque du Soleil Entertainment Group

Die Cirque du Soleil Entertainment Group ist ein globaler Marktführer im Live-Entertainment. Neben der Produktion seiner weltbekannten Zirkusshows bringt das kanadische Unternehmen seine künstlerischen Visionen in eine große Vielfalt weiterer Entertainment-Vorhaben ein, wie Multimedia-Produktionen, immersive Erfahrungen, Themenparks und besondere Events. Über die individuellen Projekte hinaus bemüht sich die Cirque du Soleil Entertainment Group um positive Auswirkungen auf Menschen, Gemeinden und die Welt mithilfe ihrer wichtigsten Werkzeuge: Kreativität und Kunst. Weitere Informationen zur Cirque du Soleil Entertainment Group erhalten Sie unter CirqueduSoleilEntertainmentGroup.com.

