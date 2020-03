Einfach-Sparsam.de

Völlig von der Rolle: Gutscheinfirma verlost ihr Bürotoilettenpapier

Einfach-Sparsam.de trennt sich von seinen Hygieneartikeln

Lörrach (ots)

Rotwein und Kondome in Frankreich, legales Marihuana in Nordamerika, Waffen in den USA - Klopapier in Deutschland: In nahezu allen Ländern herrscht im Handel angesichts der gegenwärtigen Corona-Krise der Ausnahmezustand mit sehr landesspezifischen Präferenzen. Die Nachfrage nach bestimmten Artikeln ist ungewöhnlich hoch, in Deutschland wird der Kampf ums Klopapier mal schnell zum Wettrennen um die letzte Rolle. Dass Hamsterkäufe allerdings genauso unnötig sind wie der Verzicht auf Humor, bewies der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, nach dessen Aussage die Holländer mit Hygieneartikeln für die nächsten zehn Jahre bestens versorgt seien. Auch die deutsche Gutscheinfirma Einfach-Sparsam.de nutzt die aktuelle Lage für einen willkommenen Schmunzler in schwierigen Zeiten.

Denn: Das Unternehmen aus Lörrach öffnet seine Türen zum internen Heiligtum: Dem Toilettenpapier. Da sich im Moment ohnehin alle Mitarbeiter im Homeoffice befinden, werden die heiß begehrten Rollen im Büro nicht gebraucht - und deshalb kurzerhand verlost. Wer in den vergangenen Tagen kein Toilettenpapier mehr ergattern konnten, kann die heiße Ware nun auf dem Facebookprofil von Einfach-Sparsam.de mit etwas Glück gewinnen (https://www.facebook.com/EinfachSparsam.de/). Alle weiteren Infos gibt's auf http://ots.de/rrblDV, Teilnahmeschluss ist der 23.03. (12 Uhr).

