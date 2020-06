Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd.

Fapiravir ist wirksam bei der Behandlung von COVID-19-Patienten

Favipiravir ist ein breitspektrumig antivirales Medikament des neuartigen RNA-abhängigen RNA-Polymerase-RdRp-Inhibitoren, das gegen Grippe, Corona, Ebola und andere Viren wirksam ist und seit seiner Einführung keine signifikanten Nebenwirkungen gezeigt hat. Im Gegensatz zu allgemeinen antiviralen Medikamenten ist Favipiravir in der Lage, die Replikation des Virus in Zellen direkt zu blockieren, indem es in einem Mechanismus ähnlich dem von Remdesivir wirkt.

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie haben chinesische und die japanische Regierungen Favipiravir zur Behandlung der Epidemie befördert, die derzeit von mehr als 100 Ländern weltweit zur Bekämpfung der Epidemie eingesetzt wird. Favipiravir wurde ursprünglich von Toyama Chemical in Japan entwickelt und wird seit seiner Einführung in Japan als strategisches antivirales Reservemedikament eingesetzt. 2016 erhielt Hisun Pharmaceutical (China) exklusive Patentgenehmigung und wurde in Zusammenarbeit mit der Chinesischen Akademie der Militärmedizinischen Wissenschaften entwickelt. In Anbetracht der Epidemie wurde das Medikament im Februar 2020 schnell für die Vermarktung in China zugelassen.

Das Ministerium für Wissenschaft und Technologie gab die experimentellen Daten von Favipiravir auf der offiziellen Pressekonferenz bekannt und bestätigte damit seine gute klinische Behandlungswirkung; die Form von Tabletten ist auch für die Zugänglichkeit der Arzneimitteln sehr förderlich. Favipiravir wird vom chinesischen Staatsrat als"Wichtiges Material gegen Epidemien" eingestuft, und seine Versorgung unterliegt einem einheitlichen Einsatz der Regierung. Favipiravir in China wird vollständig von Hisun geliefert. Da Chinas inländische Epidemie gelindert hat, wurde das Medikament in allen Kanälen in China verkauft. Hisun hat nicht nur China Favipiravir beliefert, sondern auch mehr als 30 Länder und Regionen in Übersee bei der Bekämpfung der globalen Epidemie unterstützt. Der deutsche Arzt Thomas Rabe bat im April China um Hilfe von Favipiravir. Hisun reagierte aktiv und spendete den doppelten Betrag, um Deutschland bei der Bekämpfung der Epidemie zu helfen. Favipiravir hat großen Beitrag zur Antiepidemie gemacht und das Unternehmen Hisun erhielt den Titel "Militärfabrik zur Bekämpfung der Epidemie".

Mehr Information über Favipiravir: http://www.hisunpharm.com/en/favipiravir.php

