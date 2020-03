Stabilitech Biopharma Ltd

COVID-19-Impfstoff von Stabilitech soll in einer revolutionären, thermisch stabilen Kapsel oral verabreicht werden

Burgess Hill, England (ots/PRNewswire)

Stabilitech BioPharma Ltd, "Stabilitech" oder das "Unternehmen", ein privates britisches Biotechunternehmen, das 2005 gegründet wurde, gibt heute Morgen die Fertigstellung seines COVID-19-Master Viral Seedstock bekannt, das nun hergestellt und in seine patentgeschützte Kapsel zur oralen Impfstoffverabreichung eingefüllt werden soll.

Nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden wird Stabilitech den Impfstoffmarkt durch die Herstellung sicherer, wirksamer, selbst verabreichter Impfstoffkapseln, die kostengünstig herzustellen, in Wochen entwickelt, thermisch stabil und direkt an den Verbraucher verschickt werden können, revolutionieren.

Stabilitech erhielt die COVID-19-Gensequenz, sobald sie aus China verfügbar war. Das Unternehmen hat bereits früher an Anthrax, Ebola und zuletzt am Zika-Virus gearbeitet und dabei unschätzbare Erkenntnisse über Notfallimpfstoffe gewonnen. Alle neuartigen Impfstoffe müssen klinische Versuche durchlaufen, um weltweit die behördliche Zulassung zu erhalten.

Dr. Jeff Drew, Chief Scientific Officer, kommentierte die Fortschritte von Stabilitech bei der Reaktion auf die gegenwärtige globale Krise:

"Wir haben den Aufbau unseres Adenovirus-Virusvektors erfolgreich abgeschlossen, indem wir die Spike-Protein-DNA von COVID-19 als Material hinzugefügt haben. Es wird Proteine produzieren, die sowohl mukosale als auch systemische Immunität verursachen. Unsere Erfahrung in der Entwicklung von Notfallimpfstoffen bedeutet, dass wir in der Lage sind, innerhalb von Wochen die erforderlichen Schritte zu den ersten Tests am Menschen zu unternehmen".

Nicht-replizierende Adenovirus-Virusvektoren haben ihre Sicherheit in Peer-Review-Papers [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4507798/] mit zahlreichen weltweit durchgeführten klinischen Studien und für die gentherapeutische Behandlung von Krebs zugelassenen Produkten nachgewiesen. Stabilitech verfügt über patentgeschützte thermische Stabilität und orale Formulierungen, die eine einzigartige Verabreichungsmethode darstellen und kein Adjuvans erfordern. Das Unternehmen ist in der Lage, den Impfstoff in einem Bruchteil der üblichen Zeit für Millionen von Menschen herzustellen und zu dosieren. Das Unternehmen wird nun seine Impfstoffbank erweitern und den viralen Vektor in mehreren großen und kleinen Bioreaktoren wachsen lassen, um die Nachfrage nach einer thermisch stabilen, adjuvansfreien oralen Kapsel zu erfüllen.

Wayne Channon, Executive Chair, sagte:

"Die Impfkapsel könnte z. B. von Amazon oder Alibaba verschickt oder geliefert werden, da sie nicht gekühlt werden muss, was die logistischen Herausforderungen der Impfstoffverteilung, die wir während des Ebola-Ausbruchs, insbesondere auf der letzten Wegstrecke, erlebt haben, verringert. Die Vision von Stabilitech ist, dass unsere Impfstoffe kein Gesundheitspersonal zur Injektion von Personen erfordern, die sich selbst einem Risiko aussetzen, dass Menschen keine Nadelstichverletzungen erleiden und dass die Impfstoffe nicht in der Nähe von kranken Patienten in Gesundheitseinrichtungen platziert werden, was alle Beteiligten weiteren Risiken aussetzt".

Stabilitech setzt die Entwicklung und Lizenzierung seiner Technologien für Partnerschaften und klinische Versuche fort. Das Unternehmen befindet sich derzeit in Gesprächen mit einer Reihe von Investoren bezüglich der Finanzierung seiner Pipeline-Aktiva und verfügt über eine EIS Advance Assurance des HMRC.

Wayne Channon fügte hinzu:

"Unser Team und unsere Technologie sind in einer einzigartigen Position, um auf potenzielle lebensbedrohliche und übertragbare Krankheiten zu reagieren. Angesichts des derzeitigen hohen Bedrohungsniveaus glauben wir, dass wir wieder einmal ein starkes Angebot vorlegen können, das in der Lage ist, Millionen von Menschen weltweit zu schützen.

Informationen zu Stabilitech Biopharma Ltd

Stabilitech ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das seine Technologien sowohl an pharmazeutische und Biotechunternehmen im Bereich Human- und Veterinärmedizin lizenziert. Stabilitech hat eine thermisch stabile Rezeptur entwickelt, die es ermöglicht, die Impfstofflieferkette zu revolutionieren. Das Unternehmen baut eine umfangreiche Pipeline von Impfstoffanlagen auf.

Anfragen

Stabilitech Biopharma Ltd Wayne Channon +44-1444-241911 https://www.stabilitech.com/

The Life Sciences Division (Corporate Broker und Financial Advisor) Alia Minhas Chief Executive Officer +44-207-874-1890 Navid Malik / Ashley George https://www.thelifesciencesdivision.com/

Hydra Strategy (Corporate PR) Stephen Benzikie +44-20-3393-1185 +44 774 0038929 stephen.benzikie@hydrastrategy.co.uk

Original-Content von: Stabilitech Biopharma Ltd, übermittelt durch news aktuell