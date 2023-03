AirConsole

AirConsole kündigt Game Advisory Board mit Branchenexperten an, um Innovationen im Bereich In-Car Gaming voranzutreiben

Zürich, 14. März 2023 (ots/PRNewswire)

Das AirConsole-Team wird durch die Gründung eines Gaming Advisory Board erweitert, das sich aus führenden Experten der Spielindustrie zusammensetzt. Nach der kürzlich erfolgten Einstellung von Antti Makkonen, ehemals Rovio und Scopely, als Director of Games, bereitet sich das Schweizer Unternehmen auf die In-Car-Gaming-Reise vor, die mit der Ankündigung der Partnerschaft mit BMW im vergangenen Jahr begann.

„Dies ist ein wirklich aufregender Moment für AirConsole! Wir freuen uns sehr, so erfolgreiche Persönlichkeiten in unserem Game Advisory Board begrüßen zu dürfen und sind davon überzeugt, dass ihre wertvollen Erkenntnisse und ihr Netzwerk eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des In-Car-Gaming spielen werden", sagte Anthony Cliquot, CEO von AirConsole.

Das Advisory Board wird von Kim Nordstrom geleitet, der zuvor Chief Strategy Officer bei Paradox Interactive war, einem Unternehmen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von über 2 Mrd. Euro. Davor war er Studio General Manager und Vizepräsident bei King, den Entwicklern von Candy Crush Saga, wo er eine Abteilung leitete, die unter seiner Führung einen Umsatz von über 500 Mio. Euro erzielte.

Neben Nordstrom wird auch Michael Fuller, ehemaliger Vizepräsident für Global Digital Business Development bei Hasbro, Mitglied des Beirats sein. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Spielindustrie bringt er umfassenden Geschäftssinn und Fachwissen im Bereich Lizenzierung mit.

Eine weitere große Bereicherung für das Team ist Ignacio Monereo, der als Partner des neuen VC fund Boost Capital Partners und als Angel-Investor in der Spielindustrie aktiv ist. Zuvor war er Head of Gaming Creators bei Meta und leitete alle Gaming-Video-Bemühungen in der EMEA- und später in der APAC-Region auf Facebook und Instagram. Davor arbeitete er 8 Jahre lang bei Google und unterstützte Spieleentwickler bei der Markteinführung von Spielen für Android und bei der Vergrößerung ihrer Spielerbasis und Monetarisierung als Teil der Teams für Online Publishing und Google Play.

„Mit dem Fachwissen und der Erfahrung unseres neu gegründeten Beirats sind wir zuversichtlich, dass wir gute Chancen haben, die In-Car-Gaming Industrie zu revolutionieren und innovative und aufregende Spielerlebnisse für unsere Spieler zu schaffen", sagte Kim Nordstrom, der Vorsitzende des Beirats.

Kim Nordstrom – https://www.linkedin.com/in/kimnordstrom/

Michael Fuller – https://www.linkedin.com/in/michael-fuller-29b27a/

Ignacio Monereo – https://www.linkedin.com/in/ignacio-m-b68943a/

AirConsole ist ein schnell wachsendes Start-Up mit Sitz in Zürich, Schweiz. Das von Ex-Googler und Serienunternehmer Andrin von Rechenberg gegründete Unternehmen gab kürzlich eine wichtige Partnerschaft mit BMW bekannt. Über 15 Millionen Menschen haben mit der Smartphone-gesteuerten Technologie von AirConsole in ihrem Wohnzimmer gespielt. Da Autos immer mehr zu einer Erweiterung des Wohnzimmers werden, will AirConsole einen neuen Standard für den Konsum von Spielen direkt auf dem Unterhaltungssystem im Auto setzen.

Unmittelbar zugänglich auf www.airconsole.com.

Original-Content von: AirConsole, übermittelt durch news aktuell