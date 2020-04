AirConsole

O2 spendet einen Monat Gratisspiele auf AirConsole mit Priority

Zürich und London (ots/PRNewswire)

- Langeweile zu Hause? Hier ist etwas Cooles für die Zeit während des Lockdown. - Ausschließlich auf Priority - Spielen Sie mehr als 150 Spiele auf www.airconsole.com. Ihre Smartphones sind die Gamepads. - Der Zugang ist über das Internet möglich, es ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. - Somit haben Sie Unterhaltung für die nächsten vier Wochen. - Dies macht die Selbstisolation angenehmer.

O2 und AirConsole, ein Schweizer Spielekonsolen-Unternehmen, gaben heute eine neue Partnerschaft bekannt. O2 bietet allen seinen Priority-Kunden einen Monat lang kostenlos AirConsole Hero.

Zehn Tage nach der Bekanntgabe durch Premierminister Boris Johnson setzt sich der Lockdown im Vereinigten Königreich fort. Während sich noch immer alle an diese noch nie dagewesenen Maßnahmen anpassen, hat O2 beschlossen, dem Vereinigten Königreich ein Programm "Gegen die Langeweile" (Beat the Boredom) zur Verfügung zu stellen, um jedem dabei zu helfen, diese schwierigen Zeiten zu bewältigen. Im Rahmen dieses Angebots ging O2 eine Partnerschaft mit AirConsole ein, dem aufstrebenden Star von Casual Gaming, um Familien im Vereinigten Königreich Spaß zu bieten.

AirConsole ist eine cloudbasierte Videospielkonsole, die von jedem Heim aus über einen Computer oder ein Smart-TV zugänglich ist. Smartphones werden als Gamepads verwendet, so dass jeder spielen kann, ohne zusätzliche Hardware kaufen zu müssen. Die Plattform bietet ein ungezwungenes und soziales Gaming-Erlebnis, das Nutzer an die unterhaltsamen durchgespielten Spielnächte erinnert, die auf traditionellen Konsolen wie Nintendo 64 oder Nintendo Wii gespielt werden.

Mit AirConsole können lange Lockdown-Tage damit verbracht werden, Ballons zerplatzen zu lassen, mit verrückten Monster um die Wette zu rennen oder sogar in einem Magma-Loch zu kämpfen. Und sobald die Kinder schön im Bett liegen, können sich die Eltern mit "Never Have I Ever" oder sogar "Cards Against Humanity" entspannen, was voraussichtlich zu einigen weniger-melodischen Runden von AirConsole Karaoke führen wird.

"In diesen schwierigen Zeiten für unsere Kunden wollen wir weiterhin einen Mehrwert für ihr Leben schaffen und ihnen in der Isolation etwas Spaß bereiten - Priority bietet unseren Nutzern noch immer einzigartige Erlebnisse, selbst wenn diese in den eigenen vier Wänden stattfinden müssen", sagte Phillip Peacock, Head of Partnership bei O2 Priority.

"Wir sind Fans des innovativen hardware-freien Konzepts von AirConsole. Es bietet dem gesamten Haushalt in dieser schwierigen Zeit sofort einen Moment Spaß und Ablenkung", sagt Scott Mcgregor, Innovation Lead bei O2.

Dieser Schritt kommt einige Tage, nachdem das Gaming-Unternehmen die Veröffentlichung einer Screen-Sharing-Funktion angekündigt hat, die es Benutzern ermöglicht, mit- oder gegeneinander von ihren jeweiligen Sofas aus zu spielen.

"Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit O2 im Vereinigten Königreich bekanntgeben zu können, einem Unternehmen, das unsere Vision teilt, Menschen miteinander zu verbinden und ein soziales Erlebnis zu bieten", so Anthony Cliquot, COO bei AirConsole. "In diesen schwierigen Zeiten liegt es in der Verantwortung jedes Unternehmens, sein Angebot anzupassen, und wir sind stolz darauf, mit O2 zusammenzuarbeiten, um Menschen im Vereinigten Königreich während der Lockdown-Phase mit unseren Spielen zu unterhalten", sagt Cliquot.

