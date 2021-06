Moonbug

Moonbug Entertainments populäre Kindersendungen erscheinen auf der BBC

London (ots/PRNewswire)

Sendungen wie die weltweiten Hits CoComelon, Go Buster, Little Baby Bum und mehr sind jetzt verfügbar

Moonbug Entertainment Ltd., eines der größten digitalen Medienunternehmen der Welt, gab heute bekannt, dass seine spaßigen, lebensnahen und lehrreichen Kindersendungen jetzt bei der BBC verfügbar sind. Alle verfügbaren Episoden der äußerst beliebten Titel, darunter CoComelon, Digley und Dazey, Little Baby Bum, Go Buster und Playtime with Twinkle, können nun von Familien in ganz Großbritannien auf BBC iPlayer abgerufen werden.

"Unsere Zusammenarbeit mit der BBC ist die erste Partnerschaft mit einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt. Eine riesige Bestätigung für die Qualität, die unsere Kreativteams liefern!", sagt Nicolas Eglau, Managing Director EMEA & APAC, Moonbug. "Die BBC ist weltweit für ihre ansprechenden Programme für Vorschulkinder bekannt, und Moonbug freut sich, eine Partnerschaft mit einer so renommierten Organisation einzugehen."

Die Sendungen von Moonbug stellen universelle Themen vor, mit denen sich Kinder durch farbenfrohe Animationen und fesselnde Erzählungen identifizieren können. Egal, ob es darum geht, Gemüse zu essen oder sich fürs Bett fertig zu machen, Moonbugs spielerische Animationen und eingängige Lieder unterstützen die kindliche Entwicklung und vermitteln wichtige Inhalte.

Informationen zu Moonbug Entertainment

Moonbug Entertainment ist ein preisgekröntes globales Unterhaltungsunternehmen, das pädagogisch wertvolle Programme für Kinder anbietet. Zu seinen beliebten Kinderprogrammen gehören die sensationellen internationalen Erfolge CoComelon, Blippi, Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage, ARPO und viele andere, die in 27 Sprachen erhältlich sind.

In nur zwei Jahren hat sich das Unternehmen zu einem Powerhouse für Kinderprogramme mit einem Repertoire von mehr als 550 Stunden Inhalt entwickelt. Die Programme werden auf mehr als 100 Plattformen weltweit vertrieben, darunter YouTube, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Sky, Tencent, Youku und Roku. Im Mai 2020 wurde Moonbug von Tubular Labs zu einem der führenden digitalen Kinderunterhaltungsunternehmen der Welt ernannt, basierend auf der Gesamtzahl der weltweit gesehenen Minuten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1529884/BBC_Moonbug.jpg

Original-Content von: Moonbug, übermittelt durch news aktuell