Moonbug

Moonbug geht zur Ausweitung seiner globalen Präsenz Partnerschaft mit Showmax ein

London (ots/PRNewswire)

Fünf Moonbug-Titel ab heute auf führendem panafrikanischen Streaming-Dienst verfügbar

Moonbug, ein global tätiges Entertainment-Unternehmen, das unterhaltsame, wertebasierte Inhalte für Kinder entwickelt und vertreibt, gab heute eine Partnerschaft mit Showmax bekannt, dem führenden panafrikanischen SVoD-Dienst mit Sitz in Südafrika. Ab heute werden fünf Moonbug-Titel in 56 Märkten verfügbar sein.

Zu den auf Showmax verfügbaren Moonbug-Shows gehören: Little Baby Bum, Morphle, Gecko's Garage, The Sharksons und Supa Strikas (Staffeln 1-5, 65 Folgen).

"Wir haben uns auf zwei wichtige Bereiche als Teil unseres Wachstums konzentriert: Wir bauen weiter Partnerschaften mit erstklassigen Streaming-Diensten in aller Welt auf und wir wählen auf strategische Weise Inhalte aus, die bei diesen neuen lokalen Zuschauern Resonanz finden werden", so Nicolas Eglau, Head of EMEA bei Moonbug. "Als führender SVoD-Dienst in Afrika ist Showmax der perfekte Partner, um diese vielfältigen familienfreundlichen Programme zu hosten, die von Kindern und Familien weltweit geliebt werden."

Die wertebasierten Inhalte von Moonbug unterstützen die Entwicklung von kognitiven, emotionalen und physischen Lebenskompetenzen von Kindern, unabhängig von Geografie, Kultur oder Hintergrund. Die Shows von Moonbug stehen auf Showmax sowie einer Vielfalt globaler Plattformen zur Verfügung, u. a.: Amazon Prime Video, Cartoon Network, DisneyXD, Hulu, Netflix und YouTube. Sie sind in bis zu 15 Sprachen verfügbar, einschließlich amerikanischer Zeichensprache.

Informationen zu MoonbugMoonbug ist ein preisgekröntes, global tätiges Entertainment-Unternehmen, das unterhaltsame Inhalte für Kinder anbietet, die zugleich Werte vermitteln. Moonbug erwirbt, erstellt und vertreibt Inhalte für Kinder im Vorschulalter. Das Unternehmen, das einer der größten Eigentümer von kindergerechtem digitalen IP weltweit ist, wurde von den Medienveteranen René Rechtman, CEO, und John Robson, COO, mitbegründet und ist mit Firmenzentralen in London und Los Angeles vertreten.

Moonbugs geistiges Eigentum umfasst globale Hits wie Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage und viele weitere. Die Shows von Moonbug sind auf internationalen Plattformen wie YouTube, Netflix, Hulu, Roku, Sky, Amazon Prime Video und vielen anderen verfügbar.

