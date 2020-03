Hengtong Rockley Technology Co., Ltd.

Hengtong Rockley stellt optisches 400G DR4-Silizium-Photonik-Transceiver-Modul vor

Suzhou, China (ots/PRNewswire)

Hengtong Rockley Technology Co., Ltd. gibt die Veröffentlichung eines optischen 400G QSFP-DD DR4-Moduls auf der Basis von Silizium-Photonik-Technologie für Rechenzentrumsnetzwerke der nächsten Generation bekannt. Hengtong Rockley wird vom 10. bis 12. März 2020 auf der OFC-Ausstellung in San Diego, Kalifornien, USA, eine Live-Demo durchführen. Das neue 400G QSFP-DD-Modul ist das erste von Hengtong Rockley vorgestellte optische 400G Silizium-Photonik-Modul. Das optische DR4-Modul wird in der nächsten Generation von Cloud-Scale-Rechenzentrumsnetzwerken als kostengünstige optische Verbindungslösung mit geringem Stromverbrauch für die Verbindung zwischen Switches eingesetzt werden. Durch den Einsatz von 400G-Transceivern können Rechenzentrumsnetzwerke im Vergleich zu bestehenden Implementierungen mit 100G eine 4-fache Steigerung der Netzwerkgeschwindigkeit erreichen.

Das 400G-QSFP-DD DR4-Modul von Hengtong Rockley verwendet den fortschrittlichsten 7-nm-DSP-Chip der Branche. Die optischen Chipsätze, die die Schlüsselbausteine des Transceivers bilden, stammen von Rockley Photonics, Ltd. Das Unternehmen wird auch seine Silizium-Photonik TX- und RX-PIC-Chipsätze, die im Hengtong Rockley 400G DR4-Transceiver verwendet werden, live an seinem Stand auf der OFC demonstrieren. Die Silizium-Photonik-Technologie von Rockley integriert nicht nur die passiven und aktiven optischen Komponenten, um den Bedarf an optischen Untereinheiten stark zu reduzieren, sondern führt auch ein spezielles Design ein, um die Faserkopplung zu erleichtern. Als Ergebnis des automatisierten passiven Ausrichtungsprozesses für Lichtquellen und Faserarrays wurde der Herstellungsprozess für das optische Modul vereinfacht und für die Massenproduktion geeignet gemacht.

Hengtong Rockley Technology Co., Ltd. ist ein Joint Venture, das vom chinesischen Unternehmen Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. und Rockley Photonics Limited aus Großbritannien gegründet wurde. Hengtong Rockley entwirft und fertigt optische High-End-Module. Das Unternehmen engagiert sich auch für die Entwicklung von Silizium-Photonik-Chips und deren Integration, Verpackung und Prüfung, um die Wettbewerbsfähigkeit des Designs und der Herstellung optischer Module zu verbessern.

Pressekontakt:

Hui Yuan

yuanh@htgd.com.cn

+86-15852391319

Original-Content von: Hengtong Rockley Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell