Global Echo lieferte Hyundai Merchant Marine erfolgreich einen innovativen 'MS-SOx'-Gaswäscher

Global Echo, ein professioneller Hersteller für Gaswäscher aus Südkorea, gab bekannt, dass sie den MS-SOx-Gaswäscher erfolgreich an Hyundai Merchant Marine geliefert hat.

Global Echo hat mehr als 20 Projekte erfolgreich abgeschlossen, darunter die globalen Reedern Vitol Services und Zodiac Maritime, einschließlich des Hyundai Merchant Marine Project, das Ende Januar abgeschlossen wurde.

"Die globalen Reeder, die erwägen, einen Gaswäscher auf ihren Schiffen zu installieren, anstatt schwefelarmes Heizöl (VLSFO: Very Low Sulphur Fuel Oil) zu verwenden, nehmen zu, und zur Zeit wachsen auch Anfragen und Bestellungen für Gaswäscher rasant", sagte Herr Minsu Seo, Vorsitzender von Global Echo.

Herr Seo sagte: "Die Besorgnis der Reeder wächst, da die Reservierung für den Installationsarbeiten von Gaswäschern in den Trockendocks von Werften auf der ganzen Welt bis zum zweiten Quartal dieses Jahres voll ist." Und weiter: "Im Allgemeinen muss ein Schiff ins Trockendock eingebracht werden, um die Teile des Schiffsbodens für die Installation von Gaswäschern umzubauen, und nach dem Einbringen des Schiffes dauert die Installation von Gaswäschern im Durchschnitt etwa 40 bis 60 Tage. Aber der 'MS-SOx'-Gaswäscher von Global Echo hat den großen Vorteil, dass der Gaswäscher in zwei Wochen ohne Einbringen ins Trockendock installiert werden kann." Er fügt noch hinzu:"Der 'MS-SOx'-Gaswäscher ist der einzige Gaswäscher der Welt, der kein Trockendock benötigt."

Der Vorsitzende Min-Soo Seo sagte: "'MS-SOx'-Gaswäscher ist auffällig wegen der überlegenen Vorteile, wie einer 12-tägigen Installationszeit ohne Einbringen ins Trockendock, der maximalen Nutzung vorhandener Schiffsstrukturen und einer Lieferzeit von ca. 4 Monaten ab Bestelldatum. Dabei ist der erfolgreiche Abschluss von mehr als 20 Projekten mit globalen Reedern selbst ein Beweis für hervorragende Qualität des Produkts."

Über den Produktinstallationsprozess erklärte er: "Capesize Bulkcarrier und sehr großer Erzfrachter (Very Large Ore Carrier) reisen hauptsächlich zwischen China und Brasilien, was ungefähr 90 Tage für eine Rundreise dauert. Im Fall unseres Unternehmens werden während des Frachtversands vor dem Schiffsbetrieb nach Abschluss des Machbarkeitstests, einschließlich 3D-Scannen, die gesamten Vorbereitungen, wie alle Personalien, Materialien, Versorgungsunternehmen usw. in Bereitschaft zum Zeitpunkt der Rückkehr des Schiffes nach China bereitgestellt. Nach der Ankunft des Schiffes in China werden die Nachrüstungsarbeiten fortfahren."

Tatsächlich hat Global Echo in einem einzigen Monat Oktober 2019 gleichzeitig die Installationsarbeiten von Gaswäschern auf drei Schiffen erfolgreich abgeschlossen.

Schließlich sagte der Vorsitzende Seo: "Der innovative 'MS-SOx'-Gaswäscher von Global Echo soll eine attraktive Alternative für Reeder sein. Denn es ist möglich, die Installation des Gaswäschers für die Lieferung im Juni dieses Jahres auf der Grundlage des derzeitigen aktuellen Vertrags abzuschließen", und kündigte seine Pläne für aggressivere Gaswäscher-Vertriebsaktivitäten auf der ganzen Welt an.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1088745/Global_Echo.jpg

