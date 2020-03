ATS; KGPCo

ATS gibt kommerziellen Vertrieb des Tungsten Fabric Controller bekannt

Faribault, Minnesota (ots/PRNewswire)

Vertrieb beginnt mit sofortiger Wirkung ab Release r5.1

ATS, ein KGPCo Unternehmen, freut sich, seinen eigenen kommerziellen Vertrieb des Tungsten Fabric Controller ab Release r5.1 bekanntgeben zu können. ATS ist ein Mitglied der Linux Foundation und stolz, als Open-Source-Partner zur Tungsten Fabric Community zu gehören - ein Unternehmen, das engagiert zu Open-Source-Projekten beiträgt und diese mithilfe eines ambitionierten Teams und des "Upstream-First"-Arbeitsmodells fördert.

Anhand eines kommerziellen Vertriebsmodells kann sich ATS weiter in die Community integrieren und exklusiven Support und proprietäre Plugins und Funktionen bereitstellen, die zu den spezifischen Anforderungen des Kunden passen, zusammen mit einer Auswahl des Datenpfads zwischen dem Tungsten Fabric vRouter und VPP, wodurch sich ATS von standardmäßigen Community-Builds absetzt.

"Die Unterstützung der Open-Source-Community und der andauernden Fortschritte in Richtung Open-Standards ist ausschlaggebend, um mehr Innovation zu bewirken", sagt Michael Bushong, VP von Software und Solutions bei Juniper Networks. "Juniper Networks hat in seiner Geschichte permanent an vielen kostenlosen und Open-Source-Projekten mitgewirkt, und wir freuen uns auf neue, fantastische Ergebnisse durch das anhaltende Wachstum der Tungsten Fabric Community."

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail von tungsten-vpp@atsgen.com oder besuchen Sie: https://bit.ly/37LMwPs

Pressekontakt:

Jaimie Pfeiffer

AVP Marketing, KGPCo

Tel.: 206-948-0880

E-Mail: Jaimie.Pfeiffer@kgpco.com

Web: www.kgpco.com

Informationen zu ATS:

ATS, ein KGPCo Unternehmen, ist eine Dienstanbieter-Organisation mit Kernkompetenzen in Open-Source-Software im Virtual-Infrastructure-Management, Software-Defined-Networking, in der Virtualisierung von Netzwerkfunktionen, Cybersicherheit, Datenanalytik und den Professional Services.

Unser multidisziplinäres Team bietet umfassende, strategische, innovative und nachhaltige Lösungen. Neben unserer Firmenzentrale in New Jersey sind wir global vertreten und verfügen über eine Vielzahl von Zertifizierungen aus unterschiedlichen Branchen und Funktionsbereichen sowie eine Bandbreite an Erfahrungen mit verschiedenen Rollen und Organisationen. Durch unsere technischen Entwicklungszentren können wir kosteneffizient arbeiten und gleichzeitig anspruchsvolle Anwendungen bereitstellen, die für unsere Kunden wertsteigend sind.

Informationen zu KGPCo:

KGPCo ist das führende Großunternehmen, das der Kommunikationsbranche eine umfassende Service-Suite aus technischer Strategie und Implementierung zusammen mit einem globalen Logistiknetz und einem Portfolio aus Technologiepartnern anbietet.

Dank landesweit anerkannter Kapazitäten im fortschrittlichen Supply-Chain-Management, Vertrieb, bei Cloud-Lösungen und mit den Inside-Plant-, Outside-Plant- und Wireless-Services ermöglichen KGPCos One-Touch-Lösungen es Bedienern, veraltete und zerstreute Technologie nahtlos bereitzustellen. Für Kunden ist KGPCo ein vertrauenswürdiger Partner und Integrator, der eine einzelne Quelle oder Source bereitstellt, die zu einer Vielzahl skalierbarer Netzwerklösungen passt.

