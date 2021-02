CannaCare Health GmbH

Canobo bringt erstes biozertifiziertes kosmetisches Cbd-Mundöl in deutsche Drogeriemärkte

Streng kontrollierter Anbau in Deutschland und Frankreich

Das Hamburger Unternehmen Cannacare Health bringt unter seiner Marke CANOBO erstmalig ein biozertifiziertes kosmetisches CBD Mundöl in deutsche Drogeriemärkte. Das kosmetische Mundöl der führenden CBD Marke im deutschen Drogeriemarkt ist ab sofort in drei Varianten in ausgewählten Filialen von Rossmann, Müller und Budni sowie online unter www.canobo.de erhältlich.

CBD ist eines der bekanntesten und vielversprechendsten Cannabinoide, die in der Hanfpflanze enthalten sind. Dabei sind die kosmetischen CBD-Mundöle von CANOBO als Allrounder wahre Alleskönner, können unter anderem bei Schmerzen, Schlafproblemen oder Stress helfen.

Cannacare Health GmbH ist einer der führenden Anbieter hochwertiger Premium Hanfprodukte für Jedermann. Alle CANOBO Produkte stammen aus Hanfpflanzen, die den strengen Kriterien des biologischen Anbaus der Europäischen Union unterliegen, für garantiert sichere Qualität stehen und geltendem Recht entsprechen. Die Pflanzen werden im Freiland von sorgfältig ausgewählten Partnern in Deutschland und Frankreich angebaut, frei von Pestiziden, Schadstoffen und Gentechnik. Die Ernte und Weiterverarbeitung erfolgt auf dem allerhöchsten Stand der Technik durch erfahrene und geschulte Fachkräfte. www.canobo.de

