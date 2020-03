HomeAway, Abritel HomeAway, FeWo-direkt and Vrbo

Europäische Familien reisen so viel wie nie zuvor

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

FeWo-direkt zeigt mit erstem Family Holiday Insider europäische Reisetrends

Heute gab FeWo-direkt®, seit mehr als 20 Jahren ein Experte für Familienurlaub im Ferienhaus, bekannt, dass europäische Familien so viel wie nie zuvor ins Ausland reisen. In seinem Family Holiday Insider liefert das Unternehmen eine Analyse der aktuellen Familienreisetrends sowie Preisentwicklungen in der Ferienhausbranche und kam unter anderem zu dem Ergebnis, dass nur zwölf Prozent der europäischen Kinder heutzutage noch nie im Ausland waren.

Im Rahmen der Studie wurden europaweit 9.000 Eltern mit Kindern unter 15 Jahren befragt. Für mehr als die Hälfte von ihnen (55 Prozent) bietet ein Familienurlaub kostbare Zeit im Kreise der Familie und stärkt den Zusammenhalt untereinander. Für genauso viele Eltern (55 Prozent) sind die Vorteile eines Familienurlaubes der gemeinsame Spaß und die Erholung vom Alltagsstress, während 49 Prozent der Meinung sind, dass gemeinsam mehr Zeit zu verbringen, das Familienleben auch über den Urlaub hinaus positiv beeinflusst. Das zeigt, welchen hohen emotionalen Stellenwert Eltern der Zeit mit der Familie beimessen.

Sind Kinder von heute Weltenbummler?

Laut ihren Eltern hat die Mehrheit (53 Prozent) der europäischen Kinder bisher ein bis drei andere Länder bereist. Ein Viertel (25 Prozent) von ihnen hat bereits in vier bis sechs Ländern außerhalb ihres Heimatlandes einen Familienurlaub verbracht. Nur zwölf Prozent der Kinder in Europa waren bisher noch nie in einem fremden Land.

Schwedische und niederländische Kinder sind die reiseerfahrensten in Europa, denn fünf Prozent von ihnen haben bereits mehr als zehn Länder besucht, gefolgt von Kindern aus dem Vereinigten Königreich (vier Prozent). Familien aus Italien und Frankreich verbringen die Urlaubszeit hingegen überwiegend im eigenen Land - 19 Prozent beziehungsweise 18 Prozent der Kinder aus jenen Ländern waren noch niemals im Ausland. Angesichts der zahlreichen beliebten Urlaubsregionen in diesen beiden Ländern überrascht diese Erkenntnis kaum.

Die Elterngeneration ist indes anders aufgewachsen: Über ein Drittel (34 Prozent) der Befragten gab an, dass sie noch nie ins Ausland gereist waren, als sie so alt waren wie ihre Kinder jetzt. Auch hier hatten wieder die Schweden und Niederländer den größten Erfahrungsschatz: Vier Prozent der Eltern aus diesen beiden Ländern hatten als Kinder bereits mehr als zehn Länder bereist.

Nun, da das Reisen immer einfacher und erschwinglicher für Familien in Europa geworden ist, wächst eine Generation kleiner Weltenbummler heran.

Über den Family Holiday Insider

Der Report liefert Familien und Vermietern von Feriendomizilen Brancheneinblicke, sodass Urlauber das passende Reiseziel zu einem angemessenen Preis finden und das gemeinsame Reisen zu einer noch angenehmeren Erfahrung wird. Darüber hinaus gibt er Aufschluss über die Wünsche und Erwartungen von Urlaubern und darüber, wie Vermieter von Feriendomizilen diesen gerecht werden können, um Familien dabei zu helfen, einen unvergesslichen Urlaub zu verbringen.

Der Report ist für verschiedene europäische Märkte verfügbar, u. a. für Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Italien, Portugal, die Niederlande, das Vereinigte Königreich und Schweden - in der jeweiligen Landessprache und mit den entsprechenden Währungsangaben. Weitere Informationen finden Sie hier: www.fewo-direkt.de/fhi

Über die Umfrage

Die vorliegenden Daten basieren auf einer Online-Umfrage, an der mehr als 9.000 Mütter und Väter im Alter von mindestens 18 Jahren aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Portugal, Niederlande, Schweden und Österreich teilgenommen haben, die Kinder unter 15 Jahren haben. Die Umfrage wurde im Dezember 2019 von Atomik Research durchgeführt.

Über FeWo-direkt

Die Webseite www.fewo-direkt.de wird betrieben von der HomeAway UK Limited, Portland House, 25th Floor, Bressenden Place, London, SW1E 5BH, UK. FeWo-direkt, eine Vrbo-Marke und Teil der Expedia Gruppe, ist seit mehr als 20 Jahren Experte für Familienurlaub im Ferienhaus. Im HomeAway-Netzwerk stehen mehr als zwei Millionen einzigartige Unterkünfte zur Auswahl. Weitere Infos unter www.fewo-direkt.de.

