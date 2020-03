Netta

Netta bringt schillernde neue Single "Ricki Lake" heraus

New York (ots/PRNewswire)

EUROVISION CHAMP SEZIERT BUNTE ABSURDITÄT DER AMERIKANISCHEN ESSKULTUR IN NEUEM MUSIKVIDEO

Letzten Monat brachte Netta ihre neueste Single "Ricki Lake" (via S-Curve Records/BMG) heraus und setzte damit die aufregende Serie der israelischen Künstlerin/Komponistin/Songwriterin fort, die einige der experimentell brillantesten Popsongs von heute produziert. Ihre freche, aber liebenswerte Persönlichkeit steht im Mittelpunkt dieses Liedes, das mit selbstbewusstem Temperament, Sinn für Humor und einem ansteckenden Beat gespickt ist.

Nachdem sie den Eurovision Song Contest 2018 mit ihrem die Charts anführendem Spotify-Song "Toy" gewonnen hatte, hat Netta mit ihrer elektrisierenden Optik, ihrem genrebrechenden Pop, ihrem ansteckenden Charisma, ihrer schillernden Stimme und ihrem genialen Looping-Einfallsreichtum weiterhin für Aufsehen gesorgt. 2019 sah Netta auf internationalen Bühnen und in einzigartigen Situationen, darunter Laufstege bei führenden Modeveranstaltungen und ein Spaziergang mit Prinz William während seines Besuchs in Israel. Ihre Musik und Videos erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und haben bisher über 600 Millionen weltweite Streams erreicht.

Das Video zu "Ricki Lake" (bisher über 2,1 Millionen Aufrufe auf YouTube), das einen irre-verrückten, mit Junkfood übersäten, absurden Blick auf den Kommerz wirft, dient als Nettas faszinierender Liebesbrief an die amerikanische Kultur.

"Als Teenager war ich ganz besessen von der 'Ricki Lake Show' und war fasziniert von all den bunten Figuren, die in der Sendung gezeigt wurden. Es war ein Blick auf das ultimative Amerika in seiner besten und schlimmsten Form. Wie Rickis Gäste suchen wir alle nach Ratschlägen, schnellen Lösungen und einfachen Tricks, die uns glücklich machen und uns die Traurigkeit nehmen. Eine neue Jacke, eine neue Nase, ein Happy Meal oder eine Cellulite-Behandlung", sagte Netta über die Inspiration sowohl für das Video als auch für den Song.

"Bei 'Ricki Lake', dem Song und der Person, geht es darum, ein glücklicher Mensch zu sein, auf seinen Instinkt zu hören statt auf die Regeln der Gesellschaft, und nach seiner eigenen Pfeife zu tanzen", so Netta. Ricki Lake verkörperte für mich immer, wie der Außenseiter zu Amerikas Liebling wurde, und dieses Lied und das Video sind meine kitschige, chaotische und schmalzige Hommage an sie.

