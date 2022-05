Taiwan Creative Content Agency

TAICCA freut sich, einen offenen Aufruf für die Erstellung immersiver Inhalte zu veröffentlichen.

TAICCA ruft zu Projekten auf, die kreative Inhalte in den Mittelpunkt stellen und mit Hilfe von Technologie und einer Kofinanzierung oder Koproduktion zwischen taiwanesischen und internationalen Teams immersive Inhaltserzählungen liefern. Jedes ausgewählte Projekt wird mit bis zu 120.000 USD (3,5 Mio. NTD) gefördert.

Das Metaverse wird die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, reisen und kommunizieren, radikal verändern. Die Menschen werden in einer neuen Ära der digitalen Erfahrung leben. Kreative Inhalte werden im Metaverse zweifelsohne eine große Rolle spielen. Um die relevanten Akteure zu ermutigen, die Kreativität und Energie der technologischen Innovation in Taiwan zu entdecken und neue Medien und neue Formen des Geschichtenerzählens für immersive Inhalte zu erforschen, unterstützt der TAICCA Immersive Content Grant die Kofinanzierung oder Koproduktion zukünftiger Inhaltsprojekte - immersive Erfahrungen.

Taiwan ist stolz auf seine innovativen Fachkräfte, seine landesweite Breitband-Internet-Infrastruktur und seine florierenden Industrien, die in engem Kontakt mit der Welt stehen. Der Aufbau des Metaverse-Ökosystems erfordert Synergien zwischen mehreren Schlüsselindustrien, aber der wichtigste Teil sind die Inhalte. In den letzten Jahren haben taiwanesische XR- und immersive Inhalte auf der globalen Bühne herausragende Leistungen erbracht, die von internationalen Jurys und Festivals anerkannt wurden. Viele großartige taiwanesische XR-Arbeiten wurden für das Tribeca Film Festival, das New Images Festival, das Annecy International Animation Film Festival, den Raindance Immersive Award, den Cannes XR Award, SXSW und Ars Electronica ausgewählt. Im Jahr 2021 wurden sieben von Taiwan präsentierte Werke für die 78. Internationalen Filmfestspiele von Venedig nominiert. Taiwan ist der Ort auf der Welt, an dem man alle Akteure findet, die für die Entwicklung dieses Ökosystems erforderlich sind.

TAICCA fördert das 2022 International Immersive Content Co-Funding and Co-Productions Program und begrüßt die Schöpfer von immersiven Inhalten, um kreative Antworten zu finden und innovative Erzählungen zu erforschen. Die vorgeschlagenen Projekte mit immersiven Inhalten können interaktiv, multiplayer, AR, VR, MR, haptisch, akustisch oder ortsbezogen sein. Jedes ausgewählte Projekt erhält bis zu 120.000 USD (3,5 Mio. NTD). Die offene Ausschreibung endet am 15. Juni 2022.

Besuchen Sie die offizielle TAICCA-Website für weitere Informationen https://en.taicca.tw/article/5f18b19f

