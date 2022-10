Hyundai Mobis

Mobis liefert Chassis-Module für Elektrofahrzeuge von europäischen Luxusautoherstellern in den USA

Die auf mehr als 20 Jahren Erfahrung basierende Modulentwicklungstechnologie von Mobis genießt weithin einen guten Ruf

Die kundenspezifische Produktionsstätte in McCalla in Alabama ist jetzt vollständig einsatzbereit

Mobis beginnt mit der Lieferung von Chassis-Modulen mit luxus- und leistungsorientierten Automotive-Marken für die Mercedes-Benz AG. Die Modultechnologie und die Wettbewerbsfähigkeit von Mobis in Sachen Qualität werden mittlerweile von globalen Autoherstellern hoch geschätzt. Mobis ist der erste außereuropäische Anbieter von Chassis-Modulen für den OEM.

Mobis hat seine Produktionsanlage in McCalla in Alabama nun vollständig in Betrieb genommen. Das Unternehmen hat den neuen Standort für die Produktion von Chassis-Modulen für 4 verschiedene Elektro-SUVs gebaut.

„Chassis-Modul" ist ein Oberbegriff für die unter dem Fahrzeugaufbau montierten Teile, z. B. das Lenk- , Brems- und Aufhängungssystem. Es bezieht sich auch auf den Teilesatz für diese Systeme, die am Rahmen montiert sind.

Mobis hat in den letzten mehr als 20 Jahren weltweit Erfahrung in der Modulentwicklung und -montage gesammelt. Die letzten Jahre von F&E und der Vorproduktionszeitraum für dieses neue Projekt erwiesen sich als gutes Beispiel für die Zufriedenheit des Kunden.

Den Entwicklungsplänen des Auftraggebers folgend zielte Mobis darauf ab, sich bei den eigenen F&E-Bemühungen mit der Mercedes-Benz AG auf die Bereitstellung der besten Chassis-Modullösungen zu konzentrieren. Jetzt erhalten die Technologie und die Qualitätskontrolle von Mobis Anerkennung von der weltweit renommiertesten Automobilmarke.

Im Vorfeld dieses Vertrags führte Mobis mehrere technische Briefings und Rundgänge mit dem Kunden durch und zeigte den gesamten Massenproduktionsprozess der Modulmontage in Korea und Europa.

„Wir hoffen auf langfristige Partnerschaften mit der Mercedes-Benz AG", sagte Mobis-CEO Sung Hwan Cho. „Wir möchten durch unsere hervorragende technische Erfahrung und unsere stabilen Lieferkapazitäten das Vertrauen der Kunden in uns stärken."

Seit 1999 stellt Mobis drei Arten von Modulen her, darunter Cockpit-Module (Fahrersitz-Steuersysteme) und Frontend-Module (integriertes System aus HLK, Beleuchtungs- und Stoßfängersystem) sowie Chassis-Module. Das Unternehmen betreibt derzeit insgesamt 28 Modulproduktionsstätten; 8 davon befinden sich in Korea und 20 befinden sich im Ausland.

Mobis mit Hauptsitz in Seoul, Korea, ist weltweit die Nummer 6 unter den Automobilzulieferern. Mobis verfügt über ein hervorragendes Know-how in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in ECUs und Softwareentwicklung für die Sicherheitskontrolle. Zu den Produkten des Unternehmens gehören auch verschiedene Komponenten für Elektrifizierung, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Mobis betreibt eine Forschungs- und Entwicklungszentrale in Korea sowie vier Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten.

www.mobis.co.kr

