Hyundai Mobis

Hyundai Mobis kündigt „2022 Shareholder Value Maximization Policy" an

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

- Ankündigung der „2022 Shareholder Value Maximization Policy", die auf der Gesamtrendite für die Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) basiert und ein Gleichgewicht zwischen Aktienkursentwicklung und Aktionärsrendite durch Wachstum anstrebt.

- Investition von 3 bis 4 Billionen KRW in künftige Wachstumsbereiche, einschließlich Halbleiter und Software, durch eine flexible Geschäftstätigkeit mit einer Dividendenausschüttungsquote von 20 bis 30 % bei gleichzeitiger Beibehaltung der Zwischendividende.

- Hat in den letzten drei Jahren seit 2019 eine Aktionärsrenditepolitik im Wert von 2,6 Billionen KRW umgesetzt und einen neuen Ausschuss mit Schwerpunkt auf ESG eingerichtet.

Hyundai Mobis drückte erneut seine Bereitschaft aus, die Aktionärsrenditen auf der Grundlage von mittel- bis langfristigem Wachstum zu steigern, nachdem es zuvor eine dreijährige Politik verfolgt hatte. In der kürzlich veröffentlichten „2022 Shareholder Value Maximization Policy" kündigte Hyundai Mobis seine Strategie zur Maximierung des Shareholder Value auf der Grundlage der Gesamtrendite für die Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) an, die sowohl die Aktienkursentwicklung als auch die Rendite für die Aktionäre anstrebt.

Der TSR ist eine fortschrittliche Bewertung der Unternehmensleistung, die die finanzielle Rendite für die Aktionäre misst, einschließlich der Veränderung von Aktienkursen, Dividenden und Rückkäufen. Die Aktionäre können die Rendite objektiv berechnen, indem sie den TSR betrachten, was ihn zu einem führenden Performance-Index für die Schaffung von Shareholder Value macht.

Hyundai Mobis stellte auch einen Plan vor, wie das Geld verwaltet werden soll, das in den nächsten drei Jahren für Investitionen in die Mobilität der Zukunft benötigt wird, und wie das mittel- bis langfristige Geschäftsmodell des Unternehmens unter anderem in den Bereichen UAM und Robotik überarbeitet werden soll. Zu den wesentlichen Plänen gehören 3 bis 4 Billionen KRW (ca. 3 Mrd. USD) für externe Investitionen in Halbleiter, Software und autonomes Fahren, 3 bis 4 Billionen KRW für Investitionen in Anlagen zur Elektrifizierung und zur Sicherstellung einer stabilen Versorgung mit Teilen, einschließlich Kernteilen, sowie die Aufrechterhaltung des Mindestbetrags an Barmitteln, der für den Unternehmensbetrieb erforderlich ist, um beispielsweise auf eine globale Krise in der Lieferkette zu reagieren.

Die diesjährige Dividende wird mit 20-30 % der Ausschüttungsquote auf der Grundlage des Nettogewinns flexibel eingesetzt. Die Ausschüttungsquote ist eine Kennzahl, die angibt, wie der Nettogewinn an die Aktionäre verteilt wird. Die derzeitige Zwischendividende wird ebenfalls beibehalten. Hyundai Mobis wird eigene Aktien im Wert von 330 Mrd. KRW (ca. 277 Mio. USD) erwerben, von denen 62,5 Mrd. KRW (ca. 52 Mio. USD) eingezogen werden.

Ein Hauptmerkmal der Shareholder-Value-Maximierungspolitik von Hyundai Mobis ist, dass sie die Investitionsstabilität der Aktionäre, die Vorhersagbarkeit der Dividenden und das Gleichgewicht zwischen zukünftigen Investitionen und Aktionärsrenditen verbessert hat. Das Unternehmen hat sich auch aktiv mit den Ansichten der Aktionäre und Investoren auseinandergesetzt. Dies ist auch eine Erweiterung der mittel- bis langfristigen Politik der Aktionärsrendite, die Hyundai Mobis in den letzten drei Jahren umgesetzt hat.

Hyundai Mobis hat seit 2019 treu Aktionärsrückgaben in Höhe von insgesamt 2,6 Billionen KRW durchgeführt. Die Gesamtdividende betrug 1,1 Billionen KRW, und zum ersten Mal wurde auch eine vierteljährliche Dividende ausgeschüttet. Das Unternehmen kaufte eigene Aktien im Wert von 1 Billion KRW, zog 2 Millionen Aktien zurück und erwarb neu eigene Aktien im Wert von 187,5 Mrd. KRW (734.000 Aktien).

Die neue Politik von Hyundai Mobis zur Maximierung des Shareholder Value erregt auch aus der ESG-Perspektive Aufmerksamkeit. Der Empfehlungsausschuss für unabhängige Direktoren empfahl Hwajin Kim, Professor an der Seoul National University School of Law, als unabhängigen Direktor mit Spezialisierung auf Unternehmensführung. Professor Kim ist der angesehenste Experte auf dem Gebiet der Unternehmensführung in Korea und leitet das Proxy Voting Advisory Committee des Korea Corporate Governance Service (KCGS).

Dies bedeutet, dass der Hyundai-Mobis-Ausschuss nun aus fünf unabhängigen Direktoren besteht, wobei der Schwerpunkt auf Vielfalt, Fachwissen und Unabhängigkeit liegt. Es wird erwartet, dass Professor Kim die ESG-Unternehmenspolitik verstärken wird.

Hyundai Mobis plant, auf der für den 23. März 2022 anberaumten 45. Jahreshauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 3.000 KRW pro Aktie zu beschließen. Dies entspricht dem Vorjahr, und der Gesamtbetrag beläuft sich auf 4.000 KRW pro Aktie einschließlich der 1.000 KRW pro Aktie der Zwischendividende.

Informationen zu Hyundai MOBIS

Hyundai Mobis ist der siebtgrößte Automobilzulieferer der Welt mit einem Jahresumsatz von fast 30 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea.

Hyundai Mobis hat das Ziel, lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und Menschen werden. Das Unternehmen verfügt über exzellente Fähigkeiten in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuereinheiten und Softwaredesign in der Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten gehören auch verschiedene Elektrifizierungskomponenten, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik.

Hyundai Mobis beschäftigt derzeit weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter. Neben dem F&E-Hauptsitz in Korea betreibt Mobis vier Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website unter http://mobis.co.kr/

Pressekontakt

Jihyun Han, jihyun.han@mobis.co.kr

Choon Kee Hwang, ckhwang@mobis.co.kr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell